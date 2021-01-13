Обозреватель Bloomberg: демографические проблемы России следует решать не выплатами, а поддержкой женщин

Российские власти недостаточно внимания уделяют проблеме гендерного неравенства и лишь оказывают дополнительное давление на женщин в стремлении поднять уровень рождаемости, утверждает обозреватель Bloomberg Клара Феррейра Маркес. Она считает, что для исправления демографической ситуации следует решать связанные с ней проблемы — защитить женщин от домашнего насилия и помочь им на равных чувствовать себя с мужчинами в сфере трудоустройства.

С начала нового года в московском метро впервые с советских времён начали работать женщины — машинисты поездов. Это одна из нескольких сотен профессий, которые отныне перестали считаться опасными для россиянок, пишет в своей статье обозреватель Bloomberg Клара Феррейра Маркес. По её словам, это хорошая инициатива и возвращение профессиональных возможностей, которых женщины в России лишились 20 лет назад. Однако этот шаг «всё ещё далёк от перемен, которые в действительности нужны россиянкам в 2021 году».

Как показывают исследования, хотя исторически жительницы этой страны активно участвовали в трудовом процессе, сегодня россиянки зарабатывают почти на треть меньше своих соотечественников мужского пола. Здесь один из самых высоких уровней неравенства в оплате труда, если говорить о странах с большим и средним достатком, подчёркивает автор.

Как и во многих других государствах мира, по женщинам в России пандемия ударила сильнее, чем по мужчинам, поскольку первых куда больше среди работников пострадавших отраслей, вроде розничных продаж, и поскольку многие женщины трудятся в нестабильных условиях. Кроме того, по мнению Маркес, россиянки «имеют дело с давлением, исходящим от традиционалистского государства, сосредоточенного на том, чтобы сменить демографический спад ростом».

Ограничения в сфере занятости имеют значение, настаивает журналистка. С 2000 года женщины в России не могли заниматься 456 профессиями, которые были признаны слишком опасными, тяжёлыми или вредными для здоровья. Среди прочего россиянки не могли работать на вырубке лесов, бороться с пожарами и водить трактора. С 2021 года в силу вступило решение, позволяющее женщинам работать по 356 запрещённым ранее специальностям. Это уже неплохо, однако 100 профессий преимущественно в промышленной сфере, к которым официально россиянкам путь закрыт, по-прежнему остаются, провоцируя стереотипы и ограничивая карьерные возможности, отмечает Маркес.

Но проблема, как считает автор, куда глубже. Хотя в России Международный женский день — государственный праздник и женщины нередко занимают весьма выдающиеся посты, как, например, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, две трети жителей страны не хотят, чтобы женщина была президентом. Число таких людей выросло с 2016 года, обращает внимание автор статьи.

Благодаря советскому наследию, женщины представлены в правительственных кругах, но очень немногие присутствуют в высших эшелонах. В докладе Всемирного экономического форума, посвящённого глобальному гендерному неравенству, Россия занимает 122-ю строчку из 150 по наличиям условий для полноправного участия в политической жизни общества. Здесь женщины не составляют и шестую часть от всех парламентариев, а среди министров их менее одной седьмой.

То, что происходит в правительстве, отражает и процессы в других сферах жизни общества. Ситуация усугубляется ещё и всё более консервативной направленностью российского руководства, которое не слишком активно продвигает идею гендерного равенства и предпочитает «подавать её через призму поддержки материнства», включая материальную помощь беременным женщинам. Аборты законом не запрещены, но вводится всё больше ограничений — таким образом власти хотят снизить статистику, «не решая стоящие за ней проблемы».

Что же должна делать Россия? Как утверждает Маркес, для начала властям страны следует обеспечить защиту женщинам от домашнего насилия. На сегодня в стране не существует отдельного законодательства в этой области, а подобных случаев за пандемию стало больше. Пока обсуждение законопроекта, который был признан недостаточным организацией Human Rights Watch и против которого выступила РПЦ, было отложено.

Что касается занятости, российским властям стоит сделать доступными для женщин все оставшиеся профессии, поскольку подобные ограничения уже давно устарели, рекомендует журналистка.

Также следует обратить внимание на женщин при приёме на работу. Пандемия продемонстрировала возможности удалённого трудоустройства. И для женщин, которые нередко располагают более высоким уровнем образования, чем мужчины, и более крепким здоровьем, но не могут найти работу из-за того, что сидят с детьми или живут слишком далеко от городов с рабочими местами, — это новые возможности.

«Все эти меры помогут в реализации демографических планов Владимира Путина куда эффективнее, чем всяческие выплаты», — уверена Маркес.