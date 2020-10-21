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Times: «демографические ямы» мешают России преодолеть кризис

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По оценкам экспертов, к 2024 году население России может сократиться на 1,2 млн человек, несмотря на все попытки властей привлечь дополнительные резервы. В Кремле объясняют это негативными последствиями двух «демографических ям» из-за Второй мировой войны и распада СССР. Такая неутешительная статистика перечёркивает надежды президента Владимира Путина урегулировать демографический кризис в стране, пишет The Times.
Times: «демографические ямы» мешают России преодолеть кризис
Pixabay

Прогнозируемое сокращение численности населения России «не даёт покоя» президенту Владимиру Путину и «перечёркивает» его надежды преодолеть демографический кризис в стране, сообщает The Times. По оценкам экспертов, уже к 2024 году число жителей в России сократится на 1,2 млн человек. При этом наиболее резкий спад ожидается в этом году, когда убыль населения может составить до 352 тыс. человек — практически в десять раз больше, чем в прошлом году, подчёркивается в статье. 

Численность населения России составляет сейчас около 146 млн человек, что на 2 млн меньше по сравнению с началом 1990-х годов. А резкое сокращение, которое ожидается в этом году, связано со значительным снижением числа прибывающих мигрантов, а также с падением рождаемости и ростом смертности, что отчасти связано с пандемией коронавируса, поясняется в статье.

После своего переизбрания на третий срок в 2018 году Путин поставил перед правительством России задачу обеспечить к 2024 году устойчивый естественный прирост населения. «Когда стало ясно, что цель невыполнима, Кремль переключился на увеличение численности населения за счёт иммиграции», — пишет The Times. 

В рамках этой политики в апреле нынешнего года президент России одобрил новый закон о двойном гражданстве — теперь иностранцам больше не придётся в обязательном порядке отказываться от гражданства страны своего рождения, чтобы получить российский паспорт, поясняется в статье. Кроме того, иностранцам, которые имеют в России супругов и детей, для подачи заявления о натурализации больше не придётся доказывать, что они непрерывно проживали в стране не менее пяти лет.

Путин также облегчил процедуру оформления российского гражданства для лиц, проживающих в зоне конфликта на востоке Украины, напоминает автор. Российское правительство надеется, что все эти меры в совокупности помогут привлечь несколько миллионов новых граждан, говорится в статье. 

Стоит отметить, что до прошлого года Россия занимала второе место в мире по количеству мигрантов вслед за США, пишет The Times. При этом большинство из них прибывали из бывших советских республик, откуда только за 2019 год в Россию переехало почти 154 тыс. человек, сообщается в статье. Однако в этом году доля мигрантов резко сократилась из-за экономического спада и ограничений на поездки в связи с пандемией. 

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил демографические проблемы России двумя «демографическими ямами», которые стране пришлось пережить во время Второй мировой войны, а также после распада Советского Союза в 1991 году. «Эти две ямы, которые преследуют наше государство на протяжении всей современной истории», — цитирует The Times заявление Пескова. 

Государственная служба статистики Росстат прогнозирует, что общая численность населения России под воздействием всех этих факторов может снизиться в ближайшие два десятилетия на 12 млн человек. В то время как эксперты из Организации Объединённых Наций предупреждают, что при наихудшем сценарии население России к 2100 году может сократиться до 83 млн человек, то есть почти в два раза, заключает The Times.

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Times Великобритания Европа
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