CNN: к концу века население Земли значительно сократится

К 2100 году численность людей на планете сократится до 8,8 млрд, а коэффициент рождаемости упадёт до 2,1 из-за доступности образования и контрацепции для женщин, пишет CNN со ссылкой на исследование Вашингтонского университета. Население 23 стран (включая Японию, Таиланд, Италию и Испанию) сократится почти вдвое, при этом в три раза вырастет число африканцев, которые будут составлять практически половину жителей Земли.

Население Земли к 2064 году может достичь 9,7 млрд человек, но к концу века эта цифра уменьшится до 8,8 млрд, потому что улучшится доступность образования и контрацепции для женщин, сообщает CNN со ссылкой на новое исследование Института показателей и оценки здоровья (IHME) медицинского факультета Вашингтонского университета.

Как рассказывает издание, во вторник медицинский журнал The Lancet опубликовал анализ демографической модели, согласно которой к 2100 году в 183 из 195 стран коэффициент рождаемости будет ниже, чем необходимо для поддержания текущей численности населения. Около 23 стран, включая Японию, Таиланд, Италию и Испанию, столкнуться с сокращением жителей почти в два раза. В то же время население Африки к югу от Сахары может увеличиться в три раза, так что почти половину населения Земли к концу века будут составлять африканцы.

Согласно выводам учёных, в таких странах, как Индия и Китай, резко сократится население трудоспособного возраста, что замедлит экономический рост и негативно скажется на рабочей силе и системах социальной поддержки, а также приведёт перераспределению мировых лидеров. Из-за увеличения средней продолжительности жизни по всему миру количество людей старше 80 лет увеличится в шесть раз, при этом число детей младше пяти лет сократится на 40%.

В докладе отмечается, что иммиграция компенсирует демографический кризис, особенно в таких странах с низким коэффициентом рождаемости, как США, Австралия и Канада. Либеральная иммиграционная политика позволит сохранить неизменную численность населения и поддержит экономический рост даже в случае падения рождаемости, пишет CNN.