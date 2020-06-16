WP: перекосы политики «одна семья — один ребенок» в Китае предлагают компенсировать многомужеством

Китайский экономист Хуан Югуан считает, что исправить проблему численного преобладания мужчин над женщинами в КНР может помочь полиандрия, пишет The Washington Post. По мнению аналитика, если все стороны согласны, женщинам следует разрешить иметь нескольких мужей — такой вид отношений поможет урегулировать демографический кризис.

Уже на протяжении трёх лет власти Китая пытаются исправить демографические проблемы, вызванные политикой «одна семья — один ребёнок», и стимулировать пары заводить больше детей, пишет в своей статье глава пекинского бюро The Washington Post Анна Файфилд.

Правительство КНР рассказывает гражданам, что рожать второго ребёнка — «патриотический долг», завлекая будущих родителей всяческими льготами. Пекин даже пообещал сделать образование менее дорогостоящим, а декреты — более продолжительными, а также попытался усложнить процесс получения развода и доступ к абортам.

Впрочем, ничто из этого не возымело желаемого эффекта, подчёркивает издание. Уровень рождаемости по-прежнему низок, а мужчины числом превосходят женщин. Такая ситуация может плачевно отразиться на экономическом развитии страны в ближайшие десятилетия.

Но профессор экономики Фуданьского университета в Шанхае Хуан Югуан* считает, что решение, хоть и спорное, есть: позволить женщинам иметь несколько мужей, чтобы с каждым было как минимум по ребёнку. В своей колонке для китайского экономического новостного портала эксперт настаивает: «Я бы не стал предлагать полиандрию, если бы в гендерном соотношении в Китае не было такого перекоса». При этом аналитик настаивает, что он не выступает за многомужество, но предлагает рассмотреть такую опцию перед лицом серьёзного кризиса.

Как напоминает The Washington Post, на протяжении 36 лет Коммунистическая партия Китая запрещала китайцам иметь более одного ребёнка за исключением особых обстоятельств — второго можно было завести только если семья живёт в сельской местности или если первый ребёнок был девочкой, или мальчиком с ограниченными возможностями. Таким образом власти хотели замедлить рост численности населения и повысить уровень жизни в стране.

Однако политика «слишком хорошо сработала». Сегодня среди 1,4 млрд. жителей Поднебесной есть 100 млн. человек возрастом до 40 лет, которые были единственными детьми у своих родителей. При этом из-за того что считалось, что родить сына лучше, чем дочь, многие матери, узнав, что ждут девочку, шли на аборт. Поэтому в настоящее время мужчин в стране на 34 млн. больше, чем женщин. И это уже сама по себе серьёзная проблема. А в сочетании с тем фактом, что многие женщины поколения миллениалов предпочитают рожать позднее или вовсе не заводить детей, такая ситуация представляет собой «демографическую бомбу замедленного действия», объясняет Анна Файфилд.

По прогнозам, пик роста численности населения Китая придётся уже на 2027 год и составит 1,45 млрд., а затем наступит долгий период сокращения. Как ожидается, к 2050 году треть населения страны будет старше 65 лет.

В 2015 Пекин стал отходить от политики «одна семья — один ребёнок», однако эти меры не слишком исправили ситуацию. Женщины хотели строить карьеру, а не рожать, или решали, что лучше сконцентрировать все ресурсы на одном ребёнке и не пытаться делить их на двух.

И тут Хуан Югуан предлагает своё решение. В Китае холостяков называют «голыми ветками», потому что они не принесут потомства семейному древу. Так почему бы, чтобы избежать этой судьбы, китайским мужчинам не начать «делиться» жёнами — если все, конечно, согласны.

«Если двое мужчин хотят жениться на одной и той же женщине и женщина сама хочет того же, почему общество будет им мешать иметь общую жену?» — рассуждает Хуан. Аналитик напомнил, что полигамия существует с древних времён и некоторые общества до сих пор придерживаются такой традиции. По мнению экономиста, моногамный брак, конечно, имеет множество преимуществ, но для решения одной из главных проблем страны стоит подумать о том, чтобы узаконить полиандрию.

Хуан всё продумал до мелочей: женщина без труда сможет удовлетворять физические потребности сразу нескольких мужей. «У проституток вполне распространено обслуживать более 10 клиентов за день», — утверждает эксперт. Да и готовить, по его словам, для трёх мужчин будет не слишком сложнее, чем для двух.

Как отмечает The Washington Post, колонку Хуана активно обсуждают в китайских соцсетях и женщины от такой инициативы совсем не в восторге. «Меня от такого выворачивает», — прокомментировала одна пользовательница и предложила эксперту подумать о том, как будут чувствовать себя женщины. Другая девушка написала: «Я в шоке от его предложений. Сейчас точно 2020?» Третья предположила, что таким образом экономист хочет «легализовать секс-рабынь».

Тем не менее, судя по всему, на этом инициативы Хуана не заканчиваются — он уже пообещал, что в следующей колонке распишет плюсы легализации борделей. По словам аналитика, поскольку мужчин в стране куда больше, чем женщин, между первыми очень высок уровень конкуренции, а значит, без легальной секс-индустрии многим отказано в праве на сексуальное удовлетворение.

«Ждите ещё больше возмущения в китайских соцсетях и за их пределами», — отмечает автор статьи.

* Хуан Югуан — транскрипция китайского варианта имени эксперта. Но поскольку по происхождению он малаец, в западных языках встречаются и другие варианты написания этого имени, включая приведённый в статье «Юкван Ын» (прим. ИноТВ).