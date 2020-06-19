Вести: осталось меньше 42 миллионов — Украина продолжает терять население

Государственная служба статистики Украины сообщила, что население страны сократилось и по состоянию на май составляет менее 42 миллионов человек. Как пишут «Вести», в стране также существенно возросла смертность: на 100 умерших приходится всего 47 новорожденных.
Население Украины сократилось и по состоянию на май составляет 41 млн 806 тысяч человек. Как пишут «Вести», об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
В частности, за январь-апрель численность населения уменьшилась на 96,2 тысячи человек. При этом в период января-апреля родилось 92,3 тысячи детей, в то время как годом ранее показатель составлял 99,1 тысяч.
За этот же период зафиксирована естественная убыль населения — 102,9 тысячи человек, а в прошлом году она составляла 108 тысяч человек.
Ведомство указывает, что число приехавших на Украину за отчётный период превысило количество выехавших из страны на 6755 человек. За первые четыре месяца 2019 года этот показатель составлял более 10,77 тысячи человек.
Также на Украине существенно возросла смертность. На 100 умерших приходится 47 новорожденных.
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