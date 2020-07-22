ERR: Латвия рискует за год поставить новый антирекорд по рождаемости

Текущая статистика показывает, что если нынешние тенденции сохранятся — Латвия в этом году может побить собственный антирекорд по числу родившихся в стране детей. А учитывая, что показатели рождаемости были рекордно низкими и в прошлом году, общее число жителей Латвии вскоре может составить даже менее 1,9 млн человек, сообщает ERR.

За первые шесть месяцев этого года в Латвии появились на свет 8905 детей. Это на 22 ребенка меньше, чем за тот же период прошлого года. Если до конца года ничего не изменится, то Латвия по итогам 2020 может вновь зафиксировать падение рождаемости, отмечает портал LSM.lv.

Кроме того, страна может побить антирекорд рождаемости 1998 года, когда в Латвии родилось 18400 детей. В 2019 году на свет появилось 18786 детей — второй наихудший показатель в обозримой истории.

За первую половину 2020 года в стране умерли 14073 жителя. Это значит, что только по естественным причинам население Латвии сократилось на 5168 человек.



По состоянию на 1 июля в Латвии проживали 1,901 млн человек. Вполне вероятно, что к концу года в Латвии будет меньше 1,9 млн жителей, отмечают местные СМИ.

Дата публикации 21 июля 2020 года.