ERR: Латвия рискует за год поставить новый антирекорд по рождаемости

03:00
СМИ: Футболист «Спартака» Руденко близок к переходу в «Сочи» на правах аренды
Нападающий московского «Спартака» Александр Руденко близок к переходу на правах аренды в футбольный клуб «Сочи».
03:00
Туктамышева окончила вуз с красным дипломом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева окончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге с красным дипломом.
03:00
На Украине задержали возможного участника убийства Захарченко
Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого в самопровозглашённой Донецкой народной республике считают причастным к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко.
03:00
Семак похвалил Азмуна и Дзюбу за игру в прошедшем сезоне
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в заключительном туре чемпионата России.
03:00
Федун: после рестарта сезона у «Спартака» в каждом матче было два соперника
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал итоги сезона для команды.
03:00
Гончаренко подвёл итоги выступления ЦСКА в минувшем сезоне
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о выступлении команды в минувшем сезоне.
03:00
В Подольске возбудили дело против матери выпавшего из окна мальчика
В отношении матери мальчика, который выпал из окна четвёртого этажа в подмосковном Подольске, возбудили уголовное дело.
03:00
СМИ: «Локомотив» интересуется футболистом сборной Румынии
Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника румынского «Стяуа» Денниса Мана.
03:00
Слуцкий назвал объективным итоговое место «Рубина» в чемпионате России
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после домашнего поражения от «Спартака» в 30-м туре Российской премьер-лиги подвёл итоги выступления своей команды в сезоне-2019/20.
03:00
Николич рассказал, чем недоволен в «Локомотиве»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в 30-м туре над «Уралом» (1:0).
03:00
Югра перешла к первому этапу снятия ограничений
Ханты-Мансийский автономный округ последним из российских регионов перешёл к первому этапу снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Газизов отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к Кокорину
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, который на правах аренды выступает за «Сочи».
03:00
Газизов уверен, что «Спартак» успешнее выступит в следующем сезоне
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал итоги сезона после заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Соболев признался, что недоволен своей игрой за «Спартак»
Форвард «Спартака» Александр Соболев заявил о том, что уже освоился в команде.
03:00
МИД КНР заявил о поступивших в адрес посольства в США угрозах взрыва
Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что в адрес посольства КНР в Вашингтоне поступили угрозы взрыва и убийства.
03:00
МЮ сыграл вничью с «Вэст Хэмом» и вышел на третье место в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
Врач рассказал о процессе сдачи теста на COVID-19
Главный врач городской поликлиники №109 Яков Сандаков рассказал о процессе сдачи теста на COVID-19.
03:00
Хинкель подвёл итог выступлению «Спартака» в чемпионате России
Ассистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал выступление команды в сезоне-2019/20.
03:00
За сутки в Турции выявили 902 новых случая коронавируса
В Турции за сутки выявили 902 новых случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
03:00
В Москве в ЦДМ на Лубянке возобновили работу развлекательные центры
В Центральном детском магазине на Лубянке возобновили работу развлекательные центры.
03:00
Источник: Жиго может покинуть «Спартак» ради «Лиона»
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может перейти в «Лион».
03:00
Федун заявил, что «Спартак» не будет проводить масштабную трансферную кампанию
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после победы над казанским «Рубином» (2:1) в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался по поводу трансферов перед началом нового сезона.
03:00
В МИД ДНР анонсировали следующую встречу контактной группы по Донбассу
Следующая встреча контактной группы по Донбассу запланирована на 19 августа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики.
03:00
Судья Федотов оценил назначенные пенальти в матче «Рубин» — «Спартак»
Арбитр Игорь Федотов высказал своё мнение по поводу пенальти, назначенных в матче 30-го тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Спартаком» (1:2).
03:00
Александр Емельяненко встретился с Исмаиловым в гостинице перед их боем
Российские бойцы смешанного стиля Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились в отеле в Сочи перед их поединком.
03:00
В Подмосковье рассказали о поддержке многодетных семей
В Московской области рассказали о поддержке многодетных семей.
03:00
В Самарской области обсудили сотрудничество с Узбекистаном
В Самаре состоялась рабочая встреча, посвящённая сотрудничеству с Узбекистаном и организованная региональным отделением «Деловой России».
03:00
Подполковник ФСБ в отставке прокомментировал захват заложников в Луцке
Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, подполковник ФСБ в отставке Иосиф Линдер в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал захват автобуса с заложниками в украинском Луцке.
03:00
Гончаренко обратился к болельщикам ЦСКА после последнего матча в сезоне
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко обратился к болельщикам команды после победы над «Тамбовом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
ЦСКА сыграет в Лиге Европы
Московский ЦСКА вышел в футбольную Лигу Европы по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата России
Игрок «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
03:00
Путин провёл телефонный разговор с премьером Греции
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
03:00
«Спартак» занял самое низкое место в РПЛ за 12 лет
Московский «Спартак» показал худший результат в чемпионате России с 2008 года.
03:00
«Краснодар» вышел в Лигу чемпионов
«Краснодар» благодаря победе над «Ахматом» в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) завоевал путёвку в футбольную Лигу чемпионов.
03:00
В Минэнерго подготовили проект плана развития водородной энергетики
Минэнерго России подготовило проект плана развития российской водородной энергетики на период до 2020—2024 годов и внесло в правительство. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
03:00
Азмун выиграл бомбардирскую гонку в РПЛ, Дзюба занял второе место
Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун выиграл бомбардирскую гонку по итогам чемпионата России по футболу.
03:00
В Греции за сутки выявили 32 новых случая коронавируса
В Греции за сутки выявили 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них девять обнаружены при контроле на въезде в страну.
03:00
«Зенит» взял верх над «Ростовом» в последнем туре РПЛ
Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
«Динамо» уступило «Оренбургу» в 30-м туре чемпионата России
Московское «Динамо» потерпело поражение от «Оренбурга» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
«Краснодар» разгромил «Ахмат» и завоевал бронзу РПЛ
«Краснодар» обыграл грозненский «Ахмат» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге
В четверг, 23 июля, в Санкт-Петербурге ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями.
03:00
«Локомотив» одолел «Урал» в заключительном туре РПЛ
Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
«Уфа» и «Арсенал» не забили друг другу в 30-м туре РПЛ
«Уфа» сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Москва и Астраханская область подписали соглашение о сотрудничестве
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписали соглашение о сотрудничестве.
03:00
ЦСКА в большинстве обыграл «Тамбов» в 30-м туре РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
Пресненский суд Москвы назначил на 29 июля предварительное слушание уголовного дела в отношении артиста Михаила Ефремова.
03:00
В Израиле число выявленных случаев коронавируса достигло 55 695
В Израиле число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 55 695.
03:00
Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
03:00
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.