Euronews: российский художник «заселяет» покинутые деревни портретами бывших жильцов

Уличный художник из Ивановской области пытается оживить покинутые деревни своего родного края, рисуя на стенах брошенных домов портреты местных крестьян по старым фотографиям. По его задумке, это должно натолкнуть зрителей на размышления о том, почему так происходит. Похожая ситуация наблюдается и в соседних областях, поэтому художник не исключает, что его арт-объекты появятся и в других уголках России, передаёт Euronews.
Заселить покинутые деревни если не людьми, то хотя бы их образами, решил московский уличный художник Алексей Медной. Он вырос в Ивановской области, и когда вернулся в родные места через полтора десятка лет — обнаружил брошенные и разрушенные посёлки.
Выразить свои чувства художник решил с помощью масштабного арт-проекта, который он завершил этой осенью.
АЛЕКСЕЙ МЕДНОЙ, художник: Я вот прямо хотел, чтобы можно было идти по улице, по деревне — и все образы считывались, именно чтобы был такой контраст, что ты вроде видишь каких-то жителей, но деревня заброшенная. И какие-то, возможно, появлялись бы вопросы у зрителя, почему так происходит? Какие-то попытки разобраться в этом.
Обрабатывать старые деревянные стены очень сложно, и потому Медной пишет на фанере или ДСП, а картины затем вырезает. Все образы — это реальные люди: крестьяне, списанные с фотографий, сделанных, в том числе, и в этих местах.
ВЛАДИМИР МАКАРОВ, житель соседней деревни: Мы тут гуляли. Жизнь была здесь насыщенная, так скажем, домов было много. Это сейчас осталось восемь всего домов, и все они нежилые — а раньше тут была настоящая деревня. Бабушка мне вот рассказывала, что тут было 500 домов.
По данным переписи населения 10-летней давности, в Ивановской области уже была покинута каждая четвёртая деревня. Ещё столько же, если не больше, находились на грани исчезновения с карты.
В соседних областях такая же ситуация. И художник не исключает, что его арт-объекты появятся и в других уголках России.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным принёс извинения за инцидент с российским вертолётом на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявили в пресс-службе Алиева.
Российские миротворцы развёртываются в Нагорном Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетки, если стороны не будут против. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Заявление подписано с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Риск крупных ДТП существует на большей части европейской территории России из-за тумана и гололёдных явлений до конца текущей недели. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, который является тренером Александры Трусовой, заявил, что снял для спортсменки президентский номер, так как они опоздали на поезд после её победы на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
Министерство иностранных дел России прокомментировало ЧП с российским вертолётом Ми-24, который был случайно сбит азербайджанской стороной над территорией Армении. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.