Euronews: российский художник «заселяет» покинутые деревни портретами бывших жильцов

Уличный художник из Ивановской области пытается оживить покинутые деревни своего родного края, рисуя на стенах брошенных домов портреты местных крестьян по старым фотографиям. По его задумке, это должно натолкнуть зрителей на размышления о том, почему так происходит. Похожая ситуация наблюдается и в соседних областях, поэтому художник не исключает, что его арт-объекты появятся и в других уголках России, передаёт Euronews.

Заселить покинутые деревни если не людьми, то хотя бы их образами, решил московский уличный художник Алексей Медной. Он вырос в Ивановской области, и когда вернулся в родные места через полтора десятка лет — обнаружил брошенные и разрушенные посёлки.



Выразить свои чувства художник решил с помощью масштабного арт-проекта, который он завершил этой осенью.



АЛЕКСЕЙ МЕДНОЙ, художник: Я вот прямо хотел, чтобы можно было идти по улице, по деревне — и все образы считывались, именно чтобы был такой контраст, что ты вроде видишь каких-то жителей, но деревня заброшенная. И какие-то, возможно, появлялись бы вопросы у зрителя, почему так происходит? Какие-то попытки разобраться в этом.



Обрабатывать старые деревянные стены очень сложно, и потому Медной пишет на фанере или ДСП, а картины затем вырезает. Все образы — это реальные люди: крестьяне, списанные с фотографий, сделанных, в том числе, и в этих местах.



ВЛАДИМИР МАКАРОВ, житель соседней деревни: Мы тут гуляли. Жизнь была здесь насыщенная, так скажем, домов было много. Это сейчас осталось восемь всего домов, и все они нежилые — а раньше тут была настоящая деревня. Бабушка мне вот рассказывала, что тут было 500 домов.



По данным переписи населения 10-летней давности, в Ивановской области уже была покинута каждая четвёртая деревня. Ещё столько же, если не больше, находились на грани исчезновения с карты.



В соседних областях такая же ситуация. И художник не исключает, что его арт-объекты появятся и в других уголках России.



Дата выхода в эфир 08 ноября 2020 года.