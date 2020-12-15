Guardian: юридическая неразбериха вынуждает польских женщин делать аборты за рубежом

Всё большему количеству польских женщин приходится обращаться в зарубежные клиники, чтобы прервать беременность. Они вынуждены идти на этот шаг, несмотря на то, что правительство страны до сих пор не приняло закон, полностью запрещающий проведение абортов, сообщает The Guardian.

Польским женщинам всё чаще приходится уезжать за границу, чтобы сделать аборт. Они идут на этот шаг, даже несмотря на то, что решение суда об ужесточении и без того строгих законов страны, касающихся прерывания беременности, ещё не вступило в силу, сообщает The Guardian со ссылкой на местных активисток.

В октябре Конституционный суд Польши постановил, что аборт запрещается проводить даже в случаях серьёзных аномалий развития плода. На этом основании в стране ежегодно делается около 1000 абортов в год, то есть почти все легальные процедуры, отмечает издание.

Представительница неправительственной организации Abortion Dream Team Юстина Выджиньска заявила The Guardian, что группа уже почувствовала «леденящий душу эффект» от решения властей. Увеличилось количество звонков на горячую линию, в том числе от женщин, ожидающих результатов тестов на аномалии плода. Среди обращающихся также много полек, которые ещё не забеременели, но уже были встревожены этим постановлением.

«Они хотят узнать, какой у них будет выбор, если они забеременеют, и у них обнаружится аномалии развития плода», — пояснила Выджиньска. По её словам, количество звонков выросло с 20 или 30 до примерно 100 в день на фоне сбивающего с толку решения властей и трудностей с передвижением во время пандемии коронавируса.

Опросы общественного мнения показывают, что немногие поляки поддерживают ужесточение ограничений на аборты, но ультраконсервативные элементы в правящей коалиции уже давно хотят пойти на этот шаг. «Мы будем стремиться к тому, чтобы даже в случае очень сложной беременности, при которой ребёнок наверняка умрёт, будет очень деформированным, он всё равно рождался, чтобы его можно было крестить, дать ему имя и похоронить», — заявлял в 2016 году председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Решение вызвало огромные протесты в Варшаве и других городах, масштабы которых удивили правительство и, возможно, заставили его не спешить с введением закона. Прошло уже два месяца после того, как Конституционный суд выпустил постановление об аборте, но оно до сих пор так и не получило юридическую силу, обращает внимание The Guardian.

Эта неопределённость также стала головной болью для медицинских работников. Многие больницы уже не хотят делать даже те аборты, которые были разрешены законом, и теперь добиться проведения процедуры стало ещё труднее.

В прошлом году Abortion Dream Team вместе с несколькими другими неправительственными организациями учредили фонд помощи. С тех пор они помогли более 250 женщинам совершить аборты за границей, в основном в Германии, Нидерландах и Великобритании, где разрешено прерывание беременности во втором триместре.

Клиники в Чехии сообщают об увеличении количества телефонных звонков от польских женщин. Они интересуются проведением абортов в соседней стране, несмотря на технические трудности с поездками.

Некоторые клиники отказываются обслуживать полек «на основании закона коммунистических времён». Он гласит, что только постоянно проживающие в стране могут делать аборт. При этом ранее чешское правительство заявляло, что все граждане ЕС должны иметь равные права в этом вопросе, утверждает издание.

В клиниках, которые всё же предоставляют услуги гражданкам Польши, большинство сотрудников не хотели давать публичные комментарии, как из-за юридической неясности, так и из соображений безопасности. «До нас доходили слухи о том, что польские группы противников абортов нападают на клиники, которые позволяют полькам прерывать беременность», — рассказала The Guardian медсестра из одного из таких учреждений.