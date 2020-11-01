Das Erste: Дуда решил смягчить запрет на аборты, но протесты этим не остановить

Польшу продолжают сотрясать протесты против нового закона об абортах, и, чтобы урегулировать ситуацию, президент страны Анджей Дуда предложил альтернативный законопроект, сообщает Das Erste. Однако озвученных им уступок будет недостаточно, ведь демонстранты выступают за общую либерализацию законов в этой сфере. Прорыва не будет, считает немецкий телеканал.

В Польше несколько тысяч людей вышли на улицы Варшавы в знак протеста против нового закона об абортах, сообщает Das Erste. На прошлой неделе конституционный суд принял решение, что женщины имеют право прерывать беременность только в том случае, если у ребёнка наблюдаются серьёзные дефекты развития. Такие меры, по сути, равноценны полному запрету абортов, объясняет немецкий телеканал.

Критики этого решения возлагают ответственность за его принятие на польскую национально-консервативную партию «Право и справедливость», а также католическую церковь. Чуть ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал прекратить демонстрации, так как они способствуют распространению коронавируса и таким образом подвергают опасности пожилую часть населения.

Президент страны Анджей Дуда решил урегулировать конфликт, предложив новый законопроект, продолжает Das Erste. Он предусматривает возможность прерывания беременности в случае, если высока вероятность того, что ребёнок родится мёртвым или умрёт сразу после рождения из-за дефектов развития. «Я надеюсь, что по этому вопросу удастся достичь политического консенсуса», — заявил Дуда. Впрочем, предложение президента вряд ли обеспечит какой-либо прорыв, ведь большая часть протестующих настаивают на общей либерализации закона об абортах.

Польский закон об абортах — уже сейчас один из самых суровых в Европе, отмечает Das Erste. С 1993 года прервать беременность законно можно было только в том случае, если она угрожала жизни или здоровью матери, являлась результатом изнасилования или же у плода наблюдались серьёзные дефекты развития. По данным польского министерства здравоохранения, чаще всего аборты делали по последней причине. Конституционный же суд собирается запретить такую практику.

При этом женщины в Польше итак испытывают большие трудности в получении разрешения на прерывание беременности даже при наличии соответствующих медицинских показаний. Потому что польские законы позволяют врачам и медицинскому персоналу отказываться от проведения операции по соображениям совести. В связи с этим многие женщины вынуждены уезжать для прерывания беременности за границу, например, в Германию, Словакию, Литву или Украину.