Моравецкий разочарован протестами поляков: масштаб ненависти и агрессии зашкаливает

В шестой день волны массовых протестов против запрета абортов в Польше накалившуюся до предела ситуацию прокомментировал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В интервью Gazeta Polska он назвал поведение поляков крайне агрессивным, упрекнул их в дегуманизации и призвал взвешивать свои слова, а не опускаться до унижений.

«Во всём мире вопрос возможности прерывания беременности вызывает эмоции, но масштаб агрессии и разжигания ненависти, за которым в последние дни мы наблюдаем в Польше, просто невозможно оправдать», — так в беседе с Gazeta Polska глава польского правительства Матеуш Моравецкий прокомментировал решение Конституционного суда по запрету аборта.

«Мы представляем христианскую цивилизацию, в которой помощь самым слабым и инвалидам выступает в качестве добродетели и морального долга», — подчеркнул премьер-министр страны.

В интервью он объяснил, что в соответствии с новым законом аборт возможен в том случае, если беременность наступила в результате преступления или когда она угрожает здоровью и жизни матери.

«Я хотел бы верить в то, что все в Польше по-прежнему считают, что к каждому человеку, независимо от его болезни или инвалидности, нужно относиться с достоинством и уважением. Именно поэтому, во имя проявления терпимости к другим взглядам, я призываю публичные лица, а также всех тех, кто высказывается в общественном пространстве, взвешивать слова. Недопустимо давать согласие на унижение других людей, практически на попытку их дегуманизации, на проявление вульгарности и агрессии. У всех у нас разные взгляды, но все мы люди», — с полной серьёзностью констатировал Моравецкий.

В прошлый четверг Конституционный суд решил, что так называемый Закон о запрете абортов от 1993 года, который разрешал аборт в случае высокой вероятности врождённого порока плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни, противоречит Конституции.

Среда 28 октября — шестой день протестов против решения Конституционного суда. Всепольская акция «Мы не пойдём на работу» продолжается с самого утра.