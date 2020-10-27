GW: «Эту Польшу надо остановить» — запрет абортов вынудил полек выйти на улицы

Вместо того чтобы отправиться на работу, жительницы польских городов намерены выйти на национальную акцию протеста. Они требуют отмены недавнего решения Конституционного суда по запрету абортов, сообщает Gazeta Wyborcza. «Эту Польшу надо на время остановить. И создать новую», — призывают организаторы мероприятия.

Энергия протестов против ужесточения антиабортного закона в Польше лишь нарастает. По данным полиции, в субботу демонстрации против запрета абортов прошли в 91 населённом пункте, пишут в издании Gazeta Wyborcza польские журналисты Анита Карвовская и Вальдемар Пащ.

Они обращают внимание на то, что на улицы выходят даже жительницы тех городов, которые традиционно голосовали за правящую партию «Право и справедливость». К женщинам присоединяются фермеры. В воскресенье прошли акции протеста перед костёлами. В понедельник имели место многотысячные «блокады городов» среди прочего в Варшаве, Познани, Катовице и Кракове.

Завтра, в среду, женщины повторят акцию, которая прошла 3 октября 2016 года, — вместо того чтобы отправиться на работу, они будут протестовать. Четыре года назад участие в протестах по всей Польше приняли около 200 тыс. человек. Тогда «чёрный понедельник» вынудил Ярослава Качиньского отказаться от идеи введения полного запрета аборта. «Поэтому и сейчас женщины хотят взять отгул, чтобы бороться за свои права», — подчёркивают авторы.

«Мы не пойдём на работу, в школу, в университеты. Мы также не откроем двери офисов. Нас поддерживает среди прочего малый семейный бизнес. Он и так сильно пострадал во время пандемии, поэтому один день отсутствия сотрудников в их случае мало что изменит, но тем самым они продемонстрируют, что то, что правительство делает, недостаточно в плане защиты бизнеса во время пандемии. Эту Польшу надо на время остановить. И создать новую», — заявила лидер Общепольской забастовки женщин Марта Лемпарт.

«Большинство из нас работает удаленно, причём 80 процентов сотрудников — женщины. В среду любой, кто захочет, может не работать и поддержать протест», — объяснила Клара Ковтун из варшавской текстильной компании Risk Made.

Как и в 2016 году, к женской забастовке присоединяется издатель Gazeta Wyborcza — Agora. «Борьба женщин — это и наша борьба. Мы повторим этот жест солидарности, чтобы каждая из наших коллег имела возможность принять участие в акции протеста», — говорит первый заместитель главного редактора Ярослав Курский. Любой сотрудник Agora может взять отпуск в этот день и присоединиться к протестующим.

Работники мэрии в Познани и Варшаве также могут взять выходной день. «Президент Рафал Тшасковский искренне поддерживает женщин, их действия в борьбе за свои права. Он всегда поддерживал женщин, работающих в городских структурах. Он никогда не отказывал своим сотрудницам в выходных или отпусках, когда они его об этом просили», — говорит пресс-секретарь мэрии столицы Каролина Галецкая.

В мэрии Гданьска некоторые сотрудники уже вышли на работу в чёрном в знак солидарности с протестующими против решения Конституционного суда Польши, который на прошлой неделе признал противоречащим конституции закон о прекращении беременности из-за врождённых пороков у плода, пишут польские журналисты Анита Карвовская и Вальдемар Пащ.