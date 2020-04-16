Polityka: сторонники абортов в Польше придумали, как обойти запрет на митинги

Законопроект о практически полном запрете абортов в Польше вызвал острые споры в обществе, пишет журналистка Агата Щербяк. В издании Polityka она отмечает, что, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, противники инициативы разработали целый ряд способов, как устроить публичный протест.

«Общепольский протест женщин» и «Федерация защиты женщин и планирования семьи» организуют протест против законопроекта о запрете абортов, рассматриваемого польским сеймом. Так как во время пандемии коронавируса большие собрания невозможны, акция имеет точечный характер, пишет в издании Polityka польская журналистка Агата Щербяк.

В статье автор рассказывает, что проект «Останови аборт» запрещает прерывание беременности, когда пренатальные анализы или другие медицинские показания указывают на вероятность серьёзного и необратимого порока плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни. «Вступление в силу этого закона на практике означало бы полный запрет абортов», — пишет автор статьи.

Ежегодно в больницах в Польше проводится более тысячи абортов, и 95% из них осуществляется из-за пороков развития плода. Право прервать беременность по остальным двум причинам, из-за изнасилования или угрозы здоровью и жизни женщины, сегодня практически не используется.

В среду, 15 апреля, проектом, инициатором которого выступила польская активистка Гая Годек, займутся депутаты. Они должны это сделать, так как положение о гражданских инициативах обязывает их рассмотреть такие проекты, объясняет Агата Щербяк.

На территории Польши с 24 марта из-за пандемии коронавируса скопления более двух человек невозможны. Организаторы предыдущих акций протеста против ужесточения законов об абортах знают это. Они предлагают другую форму выражения протеста: «Мы знаем, что существует пандемия. Мы разумные люди, и мы приспосабливаем действия, которые мы предлагаем в текущей ситуации... Мы все боимся за своё здоровье и своих близких. Однако вместе нас всегда больше, чем тех, кто превращает пандемию в политическую возможность лишить нас основных прав и свобод», — заявляют в соцсетях «Общепольский протест женщин» и «Федерация защиты женщин и планирования семьи».

Вместо типичной демонстрации они предложили следующие варианты: протест с табличкой во время покупок, закрепление транспаранта на окно, автомобиль, столб или здание, велосипедный протест с чёрным зонтом или плакатом, балконный протест, автомобильная акция протеста, рассылка депутатам писем с предложением отклонить проект «Остановить аборт» в первом чтении, перечисляет польская журналистка.