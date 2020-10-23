Дональд Туск: «приговор аборту» в разгар пандемии — не цинизм, а политическая подлость

01:11
В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 30 026 и достигло 5 353 656.
00:48
Байден пообещал американцам бесплатную вакцину от коронавируса
Джозеф Байден, кандидат в президенты США от демократов, во время выступления в штате Делавэр заявил, что все жители США должны получить вакцину от нового коронавируса бесплатно сразу после её разработки.
00:38
Источник: регулярный чемпионат НБА сезона-2020/21 может быть сокращён
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и руководители клубов лиги обсуждают формат проведения сезона-2020/21.
00:28
«Валенсия» потерпела третье поражение подряд в Примере, уступив «Эльче»
«Валенсия» потерпела поражение от «Эльче» в матче седьмого тура испанской Примеры.
00:26
В Аргентине продлили ограничения из-за коронавируса до 8 ноября
Власти Аргентины продлили ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, до 8 ноября. Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес.
00:22
Хет-трик Бэмфорда принёс «Лидсу» победу над «Астон Виллой» в АПЛ
«Лидс Юнайтед» одержал разгромную победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
00:08
Фергюсон — Уайту: мне должны платить столько, сколько я стою
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон высказался в адрес руководителя промоушена Даны Уайта.
00:06
Суд арестовал готовившего теракт в Московском регионе
Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в Московском регионе.
23:54
Малкин поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил поддержку чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову перед его поединком с американцем Джастином Гэтжи.
23:54
Террористы совершили 33 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 33 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:44
Овечкин — Нурмагомедову: покажи и докажи, что ты лучший
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил поддержку чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову перед его поединком с американцем Джастином Гэтжи.
23:38
Глава МИД Латвии ушёл на карантин после контакта с заболевшим COVID-19
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич перешёл на удалённый режим работы после контакта с заболевшим коронавирусом главой МИД Словении Анже Логаром.
23:22
В Татарстане в ДТП пострадали четыре человека
На трассе Нурлат — Аксубаево — Чистополь в Татарстане столкнулись два легковых автомобиля, в результате четыре человека госпитализированы с различными травмами.
23:18
Липинец и Клейтон показали одинаковый вес перед боем за титул IBF
Российский боксёр Сергей Липинец и канадец Кастио Клейтон прошли официальную процедуру взвешивания перед боем за вакантный титул временного чемпиона IBF в полусреднем весе.
23:07
Власти Башкирии ограничили время работы общепита
Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Заведениям общепита теперь предписывается закрываться не позднее 23:00, а открываться не раньше 06:00.
23:05
В Ставропольском крае рассказали о ситуации с COVID-19
Пресс-служба Минздрава Ставропольского края сообщила, что в больницах региона остаются более 1,4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
23:05
В Москве за сутки умерли 63 человека с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 63 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в городе достигло 6312. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
23:04
В Петербурге рассказали о мерах поддержки для потерявших работу из-за пандемии
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о выделении средств из федерального центра на трудоустройство потерявших работу из-за пандемии коронавирусной инфекции.
23:03
На Ставрополье возобновляют работу кинотеатры
Деятельность кинозалов на Ставрополье возобновится спустя более полугода после запрета.
23:02
СМИ: В Дагестане был убит бывший боец ММА
Бывший боец смешанных единоборств (ММА) Шамиль Абдулмуслимов был убит в Хасавюрте.
23:01
В Ростовской области отчитались о ремонте центральной районной больницы
В Ростовской области завершается ремонт в центральной больнице Милютинского района.
23:00
В Мурманске задержали торговца наркотиками в теневом сегменте интернета
В Мурманске сотрудники ФСБ задержали 21-летнего уроженца Тверской области, торговавшего наркотиками в теневом сегменте интернета.
22:58
Кравцов заявил, что планов полного перехода на дистанционку в школах нет
Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «дистанционное обучение не носит массового характера».
22:47
«Химки» потерпели пятое поражение в Евролиге, уступив «Маккаби»
Подмосковные «Химки» потерпели поражение от «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
22:43
Боррель и Помпео обсудили Карабах и Белоруссию
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону ситуации в Белоруссии и Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространённом в Брюсселе заявлении.
22:41
В Петербурге выделили 500 млн рублей для обеспечения жильём молодых семей
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга выделил почти 500 млн рублей городскому центру доступного жилья, которые направят на обеспечение жильём молодых семей.
22:32
«Сочи» обыграл «Витязь» и прервал серию из шести поражений в КХЛ
«Сочи» одержал победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:29
Исправительный суд Парижа примет решение по делу Винника 7 декабря
Исправительный суд Парижа примет решение по делу россиянина Александра Винника 7 декабря. Об этом сообщила на завершении слушаний председательствующий судья.
22:27
Фонд микрофинансирования Севастополя выдал микрозаймы на 270 млн рублей во время пандемии
Фонд микрофинансирования Севастополя предоставил 100 микрозаймов на общую сумму около 270 млн рублей во время пандемии.
22:26
ЦСКА крупно обыграл минское «Динамо» в КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:24
В Адыгее рассказали о подготовке к 100-летию автономии республики
В Адыгее рассказали о ходе подготовки к 100-летию автономии республики, которое будет отмечаться в 2022 году.
22:14
Коляда лидирует после короткой программы на этапе КР в Сочи, набрав более 100 баллов
Михаил Коляда лидирует по итогам короткой программы в соревнованиях в мужском одиночном катании на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.
22:14
За сутки в Турции выявили 2165 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 2165 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
22:09
Загорски и Гурейро лидируют после ритм-танца на этапе КР в Сочи
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро лидируют по итогам ритм-танца на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.
22:08
Школьники из Москвы стали победителями Международной олимпиады по астрономии и астрофизике
Выпускники лицея «Вторая школа» Сергей Рева и Руслан Сапаев, а также выпускник школы Центра педагогического мастерства Алексей Кадыков получили золотые медали Международной олимпиады по астрономии и астрофизике.
22:07
В АТОР рассказали о самых востребованных регионах при продаже туров с кешбэком
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самых востребованных регионах при продаже туров с кешбэком.
22:06
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана предупредило об ухудшении погоды.
22:05
В Нижнем Новгороде запустили проект по инклюзивному волонтёрству
В Нижнем Новгороде запустили новый проект, посвящённый инклюзивному волонтёрству.
22:05
Глазырина заявила, что не испытывает чувства вины перед своим ребёнком
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала, возникает ли у неё чувство вины перед ребёнком за то, что из-за соревнований и тренировок она уделяет ему меньше времени.
22:00
Чемпионка России по биатлону вспомнила, как её мотивирвал Пихлер в сборной
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась воспоминаниями о работе с немецким специалистом Вольфгангом Пихлером, работавшим в женской сборной России с 2011 по 2014 год.
21:59
Собянин рассказал о ситуации с койками для пациентов с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о ситуации с койками для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.
21:44
Число выявленных случаев коронавируса во Франции превысило 1 млн
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 42 032 — до 1 041 075.
21:43
Кудерметова проиграла Брэйди в 1/4 финала турнира WTA в Остраве
Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в чешской Остраве.
21:42
Корабль противоминной обороны ЧФ «Иван Антонов» провёл учения с отрядом больших десантных кораблей
Корабль противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» принял участие в учениях с отрядом больших десантных кораблей.
21:41
Эксперт оценил перспективы восстановления добычи нефти
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы восстановления добычи нефти.
21:41
«Ахмат» извинился перед арбитром, на которого напали после матча молодёжных команд
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» выступил с заявлением относительно нападения на арбитра Богдана Головко после завершения матча молодёжного первенства с московским «Спартаком».
21:40
В WWF прокомментировали ситуацию со снежными барсами в России
Координатор проектов по сохранению биоразнообразия представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов прокомментировал ситуацию со снежными барсами в России.
21:30
Собянин заявил, что в Москве не требуется дополнительных ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что «никаких других мер в настоящее время не требуется в городе».
21:30
Шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Северсталь» в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:18
США ввели санкции против российского ЦНИИХМ
Вашингтон ввёл санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики».