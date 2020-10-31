«Обнажённая грудь стала символом протеста» — France Culture о беспорядках в Польше на примере одного фото

Конституционный суд Польши 22 октября радикально усложнил для граждан страны доступ к абортам, исключив из списка официально разрешённых поводов для этой операции патологии плода, сообщает радиостанция France Culture. С тех пор в стране продолжаются масштабные акции протеста — чтобы «выразить свой гнев», на улицы городов вышли тысячи граждан. Радиостанция рассказала о протестах на примере одного из самых известных снимков с них, сделанного в Варшаве.

«Обнажённая по пояс девушка взбирается на машину, — пишет сайт радиостанции France Culture. — На её лице — чёрная маска, а в каждой руке она держит по файеру, выбрасывающему снопы жёлтого пламени в небо кобальтово-синего цвета. Вокруг неё — остановившиеся автомобили и десятки протестующих, заблокированных на одном из проспектов польской столицы Варшавы. Такую картину можно было наблюдать 26 октября».



Как и десятки тысяч её соотечественников, эта девушка протестует против решения Конституционного суда, который постановил, что серьёзные патологии плода не могут являться показанием для легального аборта, поскольку это не соответствует основному закону страны, поясняет обозреватель France Culture. Как отмечает журналист, в результате такого постановления гражданки Польши практически теряют право на аборт — и это притом, что в этом плане польские законы и раньше были крайне жёсткими для Европы. Теперь в стране осталось лишь два разрешённых повода для аборта — угроза для жизни матери либо беременность в результате изнасилования или инцеста, подчёркивает автор.

Комментируя в интервью France Culture фотографию с девушкой, автором которой стал фотокорреспондент Войцек Радвански, его коллега-фотограф Патрик Гердусси отмечает, что первое, что приходит на ум при виде снимка — спонтанность. «Эта девушка забралась на машину в порыве гнева, да и одежду она оставила на крыше машины. Люди вокруг неё на вид кажутся спокойными», — отмечает Гердусси. По мнению фотографа, Радвански скорее всего привлекла «эстетика файера в толпе» и интересные цвета, а порыв девушки напоминает акции группы Femen. «Вот только здесь у девушки нет никакого посыла, на её груди нет слоганов, как у активисток Femen», — подчёркивает он. Как отмечает Гердусси, фотографию можно воспринимать как своеобразную отсылку к акциям этой организации, которые за последние годы неоднократно снимали его коллеги, а также к известной картине Делакруа «Свобода, ведущая народ».

По мнению французского фотографа, обнажённая женская грудь сегодня вновь стала «символом протеста». «Это можно наблюдать в соцсетях — если женщина обнажает торс, то изображения тут же цензурят, а по поводу мужчин так не беспокоятся. Уж не значит ли это, что женская грудь превратилась чуть ли не в запрещённый символ? Как бы то ни было, мне кажется, что подобные изображения, включая и это фото, являются призывом к свободе», — поясняет Гердусси. «Видеть, как женщины, требуя свобод, снимают с себя одежду — это, наверное, характерный признак нашей эпохи, — цитирует фотографа France Culture. — В 1968 году протестующие студентки кидались своими бюстгальтерами, а сегодня в Польше эта девушка оголила торс, а в Иране женщины осмеливаются снимать платки в знак протеста, утверждая таким образом свои свободы».

Как напоминает обозреватель France Culture, польская консервативная партия «Право справедливость», которая пользуется репутацией крайне тесно связанной с католической церковью политической силы, долгие годы с момента прихода к власти в 2015-м не могла протолкнуть поправки в законодательство об абортах из-за крайне резкого сопротивления оппозиции. Однако на этот раз ей это всё же удалось — конституционный суд страны, куда ещё в 2019 году обратились по этому вопросу 119 депутатов Сейма из «Права и справедливости» и двух оппозиционных групп, рассудил, что «законодательная ветвь власти должна защищать жизнь всех людей».

По официальным данным, население Польши составляет около 38 миллионов человек. В прошлом году было произведено лишь чуть более тысячи абортов, большинство из которых были показаны в связи с патологиями плода. Между тем, как подчёркивает France Culture, по данным польских НКО, на самом деле операции по искуственному прерыванию беременности ежегодно проходят около 200 тысяч жительниц Польши, которые либо выезжают для этого в другие страны, либо находят «подпольных» специалистов, идя на сопутствующие риски.