CNBC: губернатор Техаса обвинил Байдена в миграционном кризисе на границе с Мексикой

На своей пресс-конференции глава штата Техас Грег Эббот обратил внимание на резкий рост попыток мексиканских иммигрантов незаконно проникнуть на территорию США. По его словам, ответственность за наплыв нелегалов несёт действующий американский президент, сообщает CBS News.

Сегодня губернатор выступил с обвинениями в адрес Джо Байдена. Он раскритиковал его за полную неготовность к тому, что происходит на границе.

Грег Эббот встретился с американскими пограничниками, представителями техасского Департамента общественной безопасности и Национальной гвардии. После чего он предоставил последние данные о мерах безопасности на южной границе.

Кроме того, он участвовал в облёте региона, известного как El Rincón. Это место считается центром нелегальной иммиграции.

Во время своей сегодняшней пресс-конференции Эббот обратил внимание на резкий рост задержаний нелегалов. Их количество значительно увеличилось за последние несколько недель.

Его визит — часть операции «Одинокая звезда», которая призвана бороться с контрабандой людей и наркотиков на американо-мексиканской, вернее, техасско-мексиканской границе. Сегодня он выступил с таким сильным заявлением.

ГРЕГ ЭББОТ, губернатора штата Техас: Если вы посмеете сунуться в штат Техас, Техас использует все доступные инструменты и стратегии, чтобы арестовать любого, кто нарушает закон! Мы упечём за решётку любого, кто нарушает закон!

Пограничники совершили более 108 тысяч арестов вдоль долины реки Рио-Гранде только за этот год. Среди задержанных были несовершеннолетние без сопровождения взрослых и целые семьи.

По словам Эббота, пограничники перегружены работой. И контрабандисты пользуются этой возможностью, чтобы провозить больше людей и наркотиков в Соединённые Штаты.

Департамент общественной безопасности поручил 500 солдатам оказать тактическую помощь Пограничной службе. В то же время губернатор Эббот планирует направить ещё 500 военнослужащих в особо опасные зоны вдоль Долины Рио-Гранде. Шепард?

Дата выхода в эфир 10 марта 2021 года.