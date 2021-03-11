CNBC: губернатор Техаса обвинил Байдена в миграционном кризисе на границе с Мексикой
Сегодня губернатор выступил с обвинениями в адрес Джо Байдена. Он раскритиковал его за полную неготовность к тому, что происходит на границе.
Сегодня губернатор выступил с обвинениями в адрес Джо Байдена. Он раскритиковал его за полную неготовность к тому, что происходит на границе.
За прошедшие сутки общее число случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии возросло на 79 876 и достигло 11 202 305.
Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и тренера российских лыжников Юрия Бородавко о том, что прогресс норвежцев связан с терапевтическими исключениями.
Английский «Ливерпуль» на выезде взял верх над немецким «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Французский ПСЖ и испанская «Барселона» не выявили победителя в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые забил с игры в текущем сезоне Лиги чемпионов в ответном матче плей-офф с ПСЖ.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не выявило проблем с партией вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, использование которой было приостановлено после возникновения осложнений у привитых в Австрии.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал вторым футболистом в истории, достигшим отметки в 120 голом в Лиге чемпионов.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил рекорд футбольной Лиги чемпионов.
Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Индию и обсудит со своим коллегой Раджнатхом Сингхом укрепление военного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв обыграли бразильца Марсело Мело и француза Жан-Жюльена Ройера в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.
Видеоконференция советников лидеров стран — участниц нормандского формата состоится в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
Нападающий испанской «Барселоны» не реализовал пенальти на последних минутах первого тайма ответного матча плей-офф Лиги чемпионов с французским ПСЖ.
Президент США Джо Байден приветствовал принятие пакета мер по поддержке американской экономики объемом $1,9 трлн, который одобрила палата представителей конгресса, и назвал его историческим.
Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо поблагодарил Норвежскую лыжную ассоциацию за отзыв апелляции на результаты марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Бронзовый призёр ЧМ-2001 Сергей Крянин прокомментировал слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Соединённые Штаты будут укреплять помощь Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в конгрессе.
В Москве в «Лужниках» прошло награждение игроков и тренерского штаба академии «Чертаново» за победу в дебютном сезоне Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).
Французские медики выявили 30 303 новых случая заболевания коронавирусом в стране за минувшие сутки, сообщила санитарная служба страны Santé publique.
Мадридский «Атлетико» взял верх над «Атлетиком» из Бильбао в матче 18-го тура испанской футбольной Примеры.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций в отношении участников проекта «Северный поток — 2».
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Саутгемптоном» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Twitter на фоне замедления работы соцсети в России выражает обеспокоенность «попытками блокировать общественный диалог в сети», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл итальянский «Тренто» в матче шестого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф Илья Авербух высказался о возможном возвращении фигуристки Алины Загитовой в профессиональный спорт.
В Турции выявили более 41 тысячи случаев инфицирования британским штаммом коронавируса.
Петербургский СКА в овертайме одержал победу над минским «Динамо» в пятом матче серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Вице-спикер скупщины (парламента) Черногории Страхиня Булайич заявил о необходимости возобновления дружеских отношений с Россией.
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Омский «Авангард» взял верх над екатеринбургским «Автомобилистом» в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Палата представителей приняла и отправила на подпись президенту США Джо Байдену уточнённый вариант пакета поддержки на $1,9 трлн, сообщает РИА Новости.
Московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» в пятом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей от трёх до семи лет будет зависеть от доходов семьи.
Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана объявила о разводе с игроком.
Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о подавлении огневых точек украинских силовиков.
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся к тренировкам с командой после скандала из-за слов тренера Андрея Назарова.
Чемпион мира 2005 года Василий Рочев — младший оценил финиш россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Центробанк России хочет начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над британцем Даниэлем Эвансом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.
Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении его работы в России и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещённого контента.
В Московской области предложили ужесточить штрафы за нелегальные свалки.
Российские власти не будут искусственно удерживать россиян от поездок в другие страны, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг подтвердил, что апелляция на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе была отозвана по просьбе самого спортсмена.
Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.
В Приморском крае прошли учения Тихоокеанского флота.
В Карачаево-Черкесии коечный фонд для больных коронавирусом сократился в пять раз с января 2021 года.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
За сутки в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердили коронавирус у 31 человека, выздоровел 51.
Роскомнадзор составил три административных протокола в отношении Twitter за неудаление противоправной информации, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что попросил национальную федерацию отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.