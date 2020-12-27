Welt: стена Трампа рискует стать заброшенным долгостроем

Строительство стены на границе США и Мексики, инициированное Дональдом Трампом, застопорилось, сообщает die Welt. Её возведению мешает суровая природа гор Сьерра-Мадре. На данный момент уже потрачена огромная сумма — 15 миллиардов долларов. Защитники природы, со своей стороны, рады такому промедлению и с надеждой смотрят на будущего президента Джо Байдена, поскольку сооружение стены могло полностью разрушить среду обитания диких животных.

«Пограничники Соединённых Штатов Америки — сильная команда», — так представляется Таможенно-пограничная служба США в одном из видео, опубликованных на её YouTube-канале. Существенной частью их работы является надзор за строительством стены. Но на границе между штатами Аризона и Нью-Мексико в настоящий момент оно продвигается вяло. Природа — горы Сьерра-Мадре — оказывает значительное сопротивление.

«Нам удалось построить 450 миль, — говорит начальник пограничной охраны, — но там ещё очень много голой земли, где нет стены». Строительство полутора километров стены обходится в 44 миллиона долларов. По информации, опубликованной на сайте Таможенно-пограничной службы, до сих пор в общей сложности было потрачено 15 миллиардов, и это только на данный момент. Красным цветом на карте отмечена уже построенная часть стены, которая, однако, по большей части только заменила старые пограничные сооружения.

Хосе Мануэль Перес смотрит на будущего президента Джо Байдена с надеждой. Для них, по его словам, новый глава Белого дома может означать спасение диких животных, среда обитания которых разрушена стеной. Он считает, что видовое богатство, обитающее на территории двух стран, может быть потеряно из-за строительства стены. Это среда обитания крупных позвоночных, таких как пумы или ягуары. Для них не существует границ.

Границы существуют для будущего президента Джо Байдена, но он ничего не хочет знать о дальнейшем строительстве стены между США и Мексикой и намерен остановить его в первый же день нахождения на посту.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2020 года.