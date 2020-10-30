Independent: за 4 года стена Трампа смогла записать на свой счёт лишь погибель и разрушения

Стена Дональда Трампа, которая должна была положить конец незаконной миграции и контрабанде наркотиков, на практике поспособствовала гибели людей, разрушению хрупкой экосистемы, ударила по коренным племенам, а также подорвала культурный обмен, пишет The Independent. При этом, как отмечает издание, своей цели стена так и не достигла, поскольку факторы, стоящие за миграцией, никуда не делись, а США не обладают достаточными ресурсами, чтобы надёжно перекрыть границу.

В пограничном городке Сан-Луис в Аризоне можно увидеть, как в лучах сентябрьского солнца блестит мемориальная доска с президентской печатью. В июне этого года президент США Дональд Трамп посетил этот участок стены на границе с Мексикой, чтобы отметить строительство новой секции длиной 200 миль. Автограф американского лидера красуется на стене неподалёку, пишет The Independent.

Если не считать мер по борьбе с пандемией и равнодушия к глобальному потеплению, самое большое влияние на иммиграцию оказала именно администрация Трампа, в то время как стена стала её главным и наиболее узнаваемым символом.

Между тем, к своему любимому проекту президент по-прежнему относится с неувядающим энтузиазмом. В частности, на нескольких октябрьских митингах Трамп утверждал, что стена «почти закончена» (нет), а её строительство «оплатит Мексика» (тоже нет).

Спустя четыре года эффект стены, которая, как предполагалось, должна была замедлить иммиграцию и мешать контрабанде наркотиков, можно в лучшем случае назвать спорным. Более того, по мнению ряда экспертов и активистов, стена Трампа поспособствовала гибели сотен людей, помогла в разорении природы, прогнула правовые нормы и вбила клин между различными пограничными культурами.

Баллотируясь в президенты, Трамп заявил, что поток мигрантов и наркотиков, идущий через юго-западную границу, следует «быстро остановить», однако, если верить статистике Пограничной службы США, этого не произошло. Скорее произошла некая смена уклада.

«Примерно в течение первого года после инаугурации Трампа мы наблюдали серьёзное сокращение интенсивности потока. Мы называем его «эффектом Трампа» — ситуацией, при которой потенциальные мигранты ждали и следили за тем, будет ли администрация строить стену на всём протяжении границы немедленно», — отметила аналитик Института миграционной политики Джессика Болтер.

В частности, в период с осени 2016-го по 2017 год количество задержаний на юго-западной границе снизилось более чем на 100 тыс. Однако, когда стену Трампа так и не построили на всём протяжении границы, уровень миграции в течение следующих двух лет резко подскочил — и к осени 2019 года количество задержаний составило 977 509.

Всё это породило политический и гуманитарный кризис, в рамках которого штаб Трампа пошёл на ряд радикальных мер по борьбе с мигрантами. Стена американского лидера также повлекла за собой самую продолжительную приостановку работы правительства США в истории. Тогда конгресс отказал президенту в большей части средств, которые должны были пойти на строительные цели. Трамп ответил на это тем, что в феврале 2019 году объявил чрезвычайное положение и перенаправил миллиарды из бюджета Пентагона на, по выражению американского президента, борьбу с «вторжением людей», идущих через границу.

Кроме того, анализу полезности стены мешает и коронавирус, так как в марте этого года администрация фактически закрыла границу. Однако, по мнению The Independent, можно с большой долей уверенности утверждать, что стена Трампа привела к гибели людей.

«Самый разрушительный эффект, без всяких сомнений, выражается в росте смертности среди мигрантов, поскольку те всё дальше и дальше забираются в опасную пустыню и изолированные горные районы, — считает профессор Калифорнийского университета Крис Цепеда-Миллан. — Мы буквально декларируем такую политику».

При этом в 1994 году Пограничная служба США администрации Клинтона привела в действие план «предотвращения проникновения посредством сдерживания», согласно которому ужесточались правила на стандартных КПП, вроде Эль-Пасо. Цель этого плана состояла в том, чтобы вынудить мигрантов уходить в глушь, где они в идеале оказывались бы в «смертельной опасности».

В течение первых трёх лет правления Трампа при пересечении границы в среднем в год умирало около 460 мигрантов. По словам Цепеда-Миллана, это примерно на 100 человек больше, чем в среднем за предыдущие два десятилетия. При этом данные на этот счёт, вероятно, неполные.

Ещё одной отличительной чертой стены стало жестокое отношение к природе, земле и людям, которые на ней живут.

В 2017 году канал NPR сообщил, что Министерство внутренней безопасности приостановило действие ряда регулирующих актов в области экологии. Ряд экологических организаций подали за это на администрацию в суд, указывая на то, что стена положит конец хрупкой экосистеме на границе.

С такой же бескомпромиссной политикой столкнулись и частные землевладельцы, которым принадлежит немало угодий неподалёку от границы. С целью конфискации этих земель администрация Трампа в общей сложности подала более сотни судебных исков.

При этом все эти события — прямое следствие курса, который большинство американцев не поддерживает. Хотя раньше вокруг строительства стены сложилось нечто, напоминающее двухпартийный консенсус, как только Трамп твёрдо решился её построить, американцы выступили против этой идеи.

Однако сам проект по возведению стены никогда не был самоцелью. Стена Трампа с самого начала играла роль символа и политического инструмента.

«Все стены нужны для того, чтобы создать физический и ментальный барьер между людьми по обе стороны сооружения, — указал Цепеда-Миллан. — В США из-за риторики президента и богатой истории демонизации латиноамериканцев и мексиканцев стена стала символом, чрезвычайно нагруженным расистским смыслом».

При этом своему зарождению идея стены обязана и чисто тактическим соображениям: советники Трампа, по некоторым данным, придумали её в 2014 году, так как знали, что такой проект подогреет целевой электорат президента. Стена также была простым способом помочь президенту удержать в памяти тему иммиграции в ходе предвыборной кампании.

Между тем, по словам географа Майкла Дира, в приграничных областях существует «третья нация», население которой насчитывает примерно 10 млн человек. В этом контексте президентский гамбит со стеной нанёс сильный удар по трансграничной миграции, культурному обмену и торговле.

«Мы наблюдаем серьёзные нарушения контактов с многовековой историей, — подчеркнул он. — Граница должна объединять, а не разделять людей».

Для некоторых коренных племён и народностей, существовавших за тысячелетия до возникновения США и Мексики, стена повлекла за собой особенно негативные последствия. Эти люди живут по обе стороны от стены, в то время как их культурная и духовная идентичность неразрывно связана с местной экосистемой.

«Это больше смахивает на изнасилование, — считает активистка Лурдес Перейра. — Они просто насилуют землю, сеют разрушения, оскверняют священные места».

Тем не менее, по словам Болтер, какие бы сооружения ни строили на границе власти, люди никогда не перестанут прибывать в США.

«США никогда не смогут достичь на границе уровня милитаризации, достаточного для того, чтобы полностью остановить все эти потоки, — подытожила она. — Факторы окружающей среды и проблемы безопасности, которые заставляют людей срываться с места, а также экономические неурядицы, особенно во время и после пандемии — для миграции всегда будут причины».