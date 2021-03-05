ABC News: границу США с Мексикой пересекает всё больше нелегальных мигрантов

На границе США и Мексики задерживают всё больше людей, пытающихся попасть на американскую территорию, пишет ABC News. Отмечается, что среди них множество несовершеннолетних: власти испытывают проблемы с расселением нелегалов, ввиду чего вынуждены строить палаточные городки. Между тем, приток мигрантов вряд ли сократится, поскольку сами они считают, что при Джо Байдене им будет легче перейти границу, чем при Дональде Трампе.

Пограничная служба США планирует направить больше сотрудников на южную границу с Мексикой, в свете того, что число мигрантов, перебирающихся на американскую территорию, продолжает расти. Пограничная служба сообщает, что её сотрудники ежедневно в среднем задерживают 200 детей, переходящих границу с США без родителей. Наш старший национальный корреспондент Мэтт Гатман сейчас находится на границе: он и его команда наткнулись на крупную операцию пограничной службы. Мэтт, что там происходит?

МЭТТ ГАТМАН, старший национальный корреспондент ABC News: Привет Терри, Диана, вы можете слышать сигналы патрульного минивэна, который едет задним ходом, можете видеть вертолёт в небе. Мы случайно столкнулись с операцией по задержанию людей, судя по всему, являющихся мигрантами, ищущими убежища. Один из них несовершеннолетний, ему 17 лет. Сейчас вы увидите, как их погрузят в минивэн, чтобы отвезти на допрос.

То, что вы сейчас видите, не является разовой акцией, учитывая текущую ситуацию на границе. Согласно заявлению властей, наблюдается значительный всплеск случаев пересечения границы людьми, ищущими убежища. Вдоль границы таких сцен сейчас предостаточно. Это беспокоит, поскольку места для размещения многих из этих людей нет. В том числе и поэтому многих из них отпускают под обязательство явиться в суд в определённый день в будущем.

Большие проблемы есть с расселением 9 тысяч несовершеннолетних — детей и подростков, которые, согласно официальным данным, перешли границу в минувшем феврале. Представители Министерства внутренней безопасности США рассказали нам, что сейчас под охраной пограничного патруля находятся от 12 до 13 тысяч несовершеннолетних. Из-за пандемии их расселение связано с большими проблемами, ввиду чего вновь создаются палаточные городки, вызвавшие множество противоречивых отзывов при Дональде Трампе. В патрульной службе заявили, что из-за коронавируса приходится соблюдать дистанцию, не хватает места для расселения, они пытаются улучшить ситуацию. В администрации сообщили, что пытаются найти более оптимальное решение, но эта проблема столь запущена, что решить её в ближайшем будущем не получится. Единственное, что мы знаем точно, — мы увидим ещё множество подобных задержаний в последующие месяцы. Согласно заявлениям властей, одна из причин заключается в том, что мигранты говорят, что с ними будут лучше обращаться и легче пропустят, если они перейдут границу при администрации Байдена, а не Трампа.

Дата выхода в эфир 03 марта 2021 года.