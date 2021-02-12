CGTN: стена Трампа превратила пограничный Ногалес в «город призрак»

Стена Дональда Трампа на границе с Мексикой, а также коронавирусные ограничения сильно ударили по пограничному Ногалесу, практически превратив его в настоящий «город-призрак», передаёт CGTN. Вместе с тем, местные жители отмечают, что стена, которая стала фирменным проектом экс-президента, никак не мешает наркотрафику, идущему на территорию США, однако привела к значительному экономическому спаду.

Наречённый испанским словом, которое значит «ореховое дерево», Ногалес — это наименование, которое обычно используется для обозначения двух городов, разделённых американо-мексиканской границей. На самом же деле Амбос Ногалес — или же «оба Ногалеса» — это термин, которым местные традиционно называют эти города-побратимы, где раньше люди каждый день пересекали границу, чтобы добраться до школы, работы, родственников или даже магазина.

Раньше этот магазин одежды на аризонской стороне считал мексиканцев лучшей категорией своих клиентов, однако многие из них теперь в него не ходят.

КАРМЕН НАВА, менеджер магазина: Во времена до стены в магазинах было не протолкнуться. Люди могли пересекать границу, и никто на это даже не обращал внимания. Они здесь закупались и возвращались к себе назад. Никаких проблем не было, и торговля между двумя сторонами города процветала. Теперь же после постройки стены, введения дополнительных мер безопасности и всей этой бюрократии людям стало куда сложнее перебираться через границу. Некоторым сюда даже и приезжать неохота.

Хотя в прошлом это был центр торговли, в который стекались сотни гостей со всего приграничного региона, с течением лет облик этого района кардинально изменился.

ЭДИЗ ТИЯНШАН, корреспондент CGTN: После закрытия границы из-за коронавируса Ногалес превратился в настоящий город-призрак, однако местные предприниматели утверждают, что ощутили экономический спад задолго до пандемии — ещё в первые годы правления Трампа. Тогда он ужесточил режим пограничного контроля, значительно усложнив жизнь даже обычным посетителям, которые обычно приезжали сюда на день за покупками.

Однако главная цель стены на границе заключалась в том, чтобы помешать людям пересекать её нелегально.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: К тому моменту, когда мы всё закончим, здесь будет почти 500 миль стены. Эти районы самые важные.

Некоторым сторонникам экс-президента понравились новые усовершенствования.

ПРОХОЖИЙ: Увеличение стены в размерах, как я думаю, будет играть свою роль и мешать пересекать границу нелегалам и бить по наркотрафику.

Однако многие сомневаются в том, насколько она эффективна с учётом выделенных денег.

ДРУГОЙ ПРОХОЖИЙ: Люди найдут способ перебраться через границу. Какой бы здоровой она ни была, это огромные и ненужные расходы.

По словам местного шерифа, нелегалы по-прежнему пересекают границу, причём особенно в сельской местности, в то время как никуда не делся и наркотрафик.

ДЭВИД ХЭТЭУЭЙ, шериф округа Санта-Круз: Их доставляют по туннелям. Под оградой пролегает много туннелей канализационной системы. Наркотики также переправляют над оградой. Ночью для этого используют сверхлёгкие самолёты. Я не видел, чтобы эта стена как-то мешала наркотрафику.

Администрация Трампа воздвигла на границе 455 миль — или приблизительно 730 километров — новых препятствий. Однако лишь в случае 48 километров новые барьеры возникли там, где раньше ничего не было. Многие секции стены зияют прорехами.

В первый же день своей работы президент Байден заморозил строительство, а также дал указание федеральным агентствам в течение 60 дней выработать план по перенаправлению выделенных на стену средств на другие цели.

Эдиз Тияншан, CGTN, Ногалес, Аризона.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2021 года.