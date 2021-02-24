Спикер эстонского парламента: у Эстонии нет обязательств заключать пограндоговор с Россией
Выступая на церемонии, посвящённой 103-й годовщине Эстонской республики, спикер высшего представительного и законодательного органа власти в Эстонии рийгикогу Хенн Пыллуаас заявил, что у его страны нет обязательств заключать пограничный договор с Россией. Как передаёт ERR, Пыллуаас отметил, что эстонцы живут на берегу Балтийского моря дольше, чем другие народы, но не всегда они были свободны на своей земле.
«Идеал и мечта нашего народа — независимое и свободное эстонское государство, родились сегодня 103 года назад. Год спустя наш сине-бело-чёрный национальный флаг впервые был поднят на башне Длинный Герман. Но свобода и государственность дались нелегко», — сказал Хенн Пыллуаас.
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