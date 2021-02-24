Спикер эстонского парламента: у Эстонии нет обязательств заключать пограндоговор с Россией

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что у его страны нет обязательств заключать пограничный договор с Россией. Как передаёт ERR, политик добавил, что между Россией и Эстонией действует Тартуский мирный договор, определяющий границу, поэтому нет смысла заключать какие-либо соглашения с Россией, которая, по словам Пыллуааса, «всё ещё оккупирует Печоры и территории за Нарвой».

Выступая на церемонии, посвящённой 103-й годовщине Эстонской республики, спикер высшего представительного и законодательного органа власти в Эстонии рийгикогу Хенн Пыллуаас заявил, что у его страны нет обязательств заключать пограничный договор с Россией. Как передаёт ERR, Пыллуаас отметил, что эстонцы живут на берегу Балтийского моря дольше, чем другие народы, но не всегда они были свободны на своей земле.

«Идеал и мечта нашего народа — независимое и свободное эстонское государство, родились сегодня 103 года назад. Год спустя наш сине-бело-чёрный национальный флаг впервые был поднят на башне Длинный Герман. Но свобода и государственность дались нелегко», — сказал Хенн Пыллуаас.

«Вскоре красные орды вторглись в Эстонию с востока, и началась освободительная война — одна из самых героических битв в нашей истории. В освободительной войне мы сделали нечто невероятное — мы выиграли войну с Россией», — заявил спикер парламента.

«Удивительно, на что способны люди, обладающие верой в себя, национальными идеалами и достоинством, и в их сердцах кипит неизгладимое пламя свободы. Мы никогда не должны забывать об этом, важность этого невозможно переоценить», — добавил Пыллуаас.

«В этом году мы отметили 101-ю годовщину со дня подписания Тартуского мирного договора между Эстонией и Россией. Тартуский мирный договор, закреплённый в нашей конституции, действует и сегодня в соответствии с международным правом. Действует и определённая им государственная граница, несмотря на то что Россия всё ещё оккупирует Печоры и территории за Нарвой. У нас нет какой-либо необходимости и тем более обязательства узаконивать преступную оккупацию и заключать с Россией, относящейся к нам с нескрываемой враждой, новое, идущее на уступки вероломное соглашение о границе, о чём говорит правительство. У трусливых и покорных нет будущего», — подчеркнул эстонский политик.