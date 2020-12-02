Postimees: туристов из России нет — отели Эстонии ждут суровые времена

Туристический сектор Эстонии сегодня переживает не лучшие времена. Как передаёт Postimees, страна всегда была одним из популярных направлений у российских туристов, но теперь их нет. В среднем по Эстонии закрыто около трети отелей и ресторанов. Эксперты полагают, что на восстановление туристического сектора от последствий пандемии может уйти от трёх до семи лет.

Из-за пандемии туристический сектор Эстонии переживает не лучшие времена. Как рассказала Postimees руководитель Союза отелей и ресторанов Эстонии Маарика Хонконен, в среднем по стране закрыто около трети отелей и ресторанов, поскольку около 70% клиентов были иностранными туристами, которых теперь просто нет.

Как отметила Хонконен, правительство время от времени выделяет какие-то средства на поддержку турбизнеса, однако сегодня можно надеяться только на вакцину.

«Когда люди начнут снова путешествовать, мы сможем восстановить этот сектор. Главное — не потерять к этому моменту все рабочие места», — рассказала Маарика Хонконен.

Она добавила, что на горизонте уже замаячил локдаун, поэтому многие отели и рестораны, вероятно, сойдут с дистанции.

«Думаю, что многие не доживут до весны. Но прогнозы — дело неблагодарное. Мы видим, что уже сейчас многие предприниматели закрывают свой бизнес до весны. В начале года мы всегда работали в минус, особенно сейчас. Январь всегда спасали туристы из России. Теперь очевидно, что они не приедут. Февраль и март тоже всегда были сложным периодом, погода не притягивает в это время туристов в Эстонию. Будущая весна будет очень трудной», — констатировала Хонконен.

По её словам, существуют различные сценарии развития ситуации. Эксперты рассчитывают, что уже весной и ранним летом появится хоть какой-то туристический поток. Согласно умеренным прогнозам, на восстановление сектора понадобится три-четыре года. Пессимистичный сценарий говорит о том, что необходимо не менее семи лет.