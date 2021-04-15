Bloomberg: отставной адмирал рассказал, как США реагировать на действия России у границы Украины
Россия наращивает войска вдоль границы с Украиной, где, по имеющимся сведениям, уже находятся около 20 тыс. военнослужащих. Как считает отставной адмирал военно-морских сил США, бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, своими действиями Владимир Путин «хочет получить максимальное удовольствие»: присоединить ещё один кусок территорий Украины, создать русскоязычное вассальное государство в Донбассе, заставить Киев отказаться от своего стремления стать членом НАТО, продемонстрировать населению России, что он продвигает русский национализм на территории ближнего зарубежья, и показать Западу, что новые санкции лишь создадут новые проблемы в этом регионе.
Как отмечает экс-военный в статье для Bloomberg, хорошая новость заключается в том, что нападение России на Украину кажется маловероятным, поскольку украинские вооружённые силы сегодня хорошо вооружены и подготовлены, в основном благодаря помощи Соединённых Штатов. Однако, уверен Ставридис, когда речь идёт о Путине, ничего невозможно сказать наверняка, поэтому вполне возможно, что он готов снова рискнуть и позже разбираться с последствиями, как это было в Сирии, Грузии и в Крыму.
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