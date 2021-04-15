Bloomberg: отставной адмирал рассказал, как США реагировать на действия России у границы Украины

Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис считает, что Россия не решится напасть на Украину, хотя и наращивает армейскую группировку на границе с ней. Однако, когда речь идёт о Путине, ничего невозможно сказать наверняка, уверен Ставридис. В статье для Bloomberg он предполагает, что российский президент готов рискнуть и позже разбираться с последствиями. Автор советует Америке и её союзникам проявить стойкость перед лицом российской мобилизации и помочь Киеву как оружием, так и новыми санкциями против Москвы.

Россия наращивает войска вдоль границы с Украиной, где, по имеющимся сведениям, уже находятся около 20 тыс. военнослужащих. Как считает отставной адмирал военно-морских сил США, бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, своими действиями Владимир Путин «хочет получить максимальное удовольствие»: присоединить ещё один кусок территорий Украины, создать русскоязычное вассальное государство в Донбассе, заставить Киев отказаться от своего стремления стать членом НАТО, продемонстрировать населению России, что он продвигает русский национализм на территории ближнего зарубежья, и показать Западу, что новые санкции лишь создадут новые проблемы в этом регионе.

Как отмечает экс-военный в статье для Bloomberg, хорошая новость заключается в том, что нападение России на Украину кажется маловероятным, поскольку украинские вооружённые силы сегодня хорошо вооружены и подготовлены, в основном благодаря помощи Соединённых Штатов. Однако, уверен Ставридис, когда речь идёт о Путине, ничего невозможно сказать наверняка, поэтому вполне возможно, что он готов снова рискнуть и позже разбираться с последствиями, как это было в Сирии, Грузии и в Крыму.

Именно поэтому, пишет отставной адмирал, лучший курс для команды Байдена сегодня — это «посмотреть прямо в глаза человеку, которого президент США справедливо назвал «убийцей», и поймать его на блефе». Для этого необходимо предоставить Украине больше наступательного оружия, в первую очередь управляемые противотанковые ракеты, а также обеспечить соответствующую подготовку украинских вооружённых сил, ответственность за которую должно взять на себя Европейское командование ВС США. Также нужно отправить американские военные корабли в Чёрное море. Кроме того, необходимо ввести дополнительные санкции против России в целом и против соратников Путина в частности. Наконец, необходимо продолжить взаимодействовать с Украиной и предоставить ей План действий по подготовке к членству в НАТО.

Речь идёт не только об Украине, — на карту поставлены более важные элементы международной системы. Несомненно, Китай пристально следит за тем, как Запад отреагирует в Восточной Европе, потому что Соединённые Штаты сейчас стремятся поддержать независимость Тайваня. Америка и её союзники должны проявить стойкость перед лицом мобилизации России у границы с Украиной. Когда агрессор начинает демонстрировать силу, сдаваться нельзя, заключает американский адмирал.