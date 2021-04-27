Euronews: Зеленский поручил организовать переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о своём желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе, и поручил главе своей администрации заняться организацией этих переговоров. Ранее он также призвал привлечь к урегулированию конфликта в Донбассе США, Великобританию и Канаду. Однако в Кремле идею о пересмотре нормандского формата считают тревожным сигналом, передаёт Euronews.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Темой переговоров, по его словам, должна стать ситуация в Донбассе. Глава государства сообщил, что Киев близок к согласованию нового прекращения огня в регионе.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Я уже поручил главе администрации президента Андрею Ермаку связаться с администрацией президента Путина, чтобы они достигли понимания и согласовали условия, место или город, где мы сможем встретиться.
Ранее Зеленский призвал изменить формат переговоров о ситуации в Донбассе и привлечь к ним США, Великобританию и Канаду. Участие этих стран, по мнению президента, могло бы ускорить процесс мирного урегулирования.
В Кремле идею пересмотра нормандского формата воспринимают негативно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это «тревожным сигналом» в непростой ситуации. «Это демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив, собственно, ему конец, просто невозможно», — заявил он.
Зеленский призывал Путина к переговорам, после того как Москва сосредоточила войска у западных границ. Он предлагал встретиться в любой точке Донбасса. Путин в ответ заявил, что готов принять украинского коллегу в Москве.
Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по России и СНГ Андрей Громковский высказался об экс-чемпионе промоушена
в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове и его влиянии на развитие смешанных единоборств.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей призвал депутатов, которые планируют участвовать в парламентских выборах осенью, не давать гражданам невыполнимых обещаний и не забывать негативную практику 90-х годов, когда людям обещали «всё что ни попадя».
Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) Тимур Иртуганов прокомментировал сообщение о росте цен на все виды мебели в России в связи с удорожанием комплектующих и невысоким спросом.
Данные для доступа к программному обеспечению компании SolarWinds, которую атаковали хакеры в декабре 2020 года, были доступны в даркнете ещё в 2017 году, сообщил замдиректора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Число кибератак на российский центр вирусологии «Вектор», создавший вакцину против коронавируса, увеличилось в четыре раза в 2020 году — хакеры планировали получить несанкционированный доступ к технологии создания препарата. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
Подразделения воздушно-десантных войск, принимавшие участие в совместных межвидовых учениях с войсками Южного военного округа на Крымском полуострове, продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) завершило первый этап экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и в ближайшее время начнёт проверку на производственных площадках, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.