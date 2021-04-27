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Euronews: Зеленский поручил организовать переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о своём желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе, и поручил главе своей администрации заняться организацией этих переговоров. Ранее он также призвал привлечь к урегулированию конфликта в Донбассе США, Великобританию и Канаду. Однако в Кремле идею о пересмотре нормандского формата считают тревожным сигналом, передаёт Euronews.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Темой переговоров, по его словам, должна стать ситуация в Донбассе. Глава государства сообщил, что Киев близок к согласованию нового прекращения огня в регионе. 

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Я уже поручил главе администрации президента Андрею Ермаку связаться с администрацией президента Путина, чтобы они достигли понимания и согласовали условия, место или город, где мы сможем встретиться. 

Ранее Зеленский призвал изменить формат переговоров о ситуации в Донбассе и привлечь к ним США, Великобританию и Канаду. Участие этих стран, по мнению президента, могло бы ускорить процесс мирного урегулирования.

В Кремле идею пересмотра нормандского формата воспринимают негативно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это «тревожным сигналом» в непростой ситуации. «Это демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив, собственно, ему конец, просто невозможно», — заявил он.

Зеленский призывал Путина к переговорам, после того как Москва сосредоточила войска у западных границ. Он предлагал встретиться в любой точке Донбасса. Путин в ответ заявил, что готов принять украинского коллегу в Москве.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2021 года.

 

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Euronews Франция Европа
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