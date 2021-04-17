Le Monde: хотя Путина не было на переговорах Зеленского, он незримо присутствовал

Владимир Зеленский провёл личную встречу с Эммануэлем Макроном, а затем пообщался по видеосвязи с Ангелой Меркель. Владимира Путина во время этих бесед не было, но поскольку темы переговоров касались напрямую России, автор статьи в Le Monde пишет, что он в них незримо участвовал.

Встреча в формате «2+1» в итоге превратилась в расчёт на четверых, пишет Le Monde. Президент Украины Владимир Зеленский сначала встретился за рабочим завтраком с главой Франции Эммануэлем Макроном, затем провёл переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель. И хотя ни там, ни там Путин не присутствовал, он всё равно незримо участвовал в переговорах, пишет автор статьи.

Дело в том, что Кремль как раз выпустил предупреждение о том, что он на полгода закрывает для иностранных военных кораблей акваторию вокруг Крыма. «С 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов», — объявили в российском министерстве обороны. Речь идёт о трёх зонах: на западе Крыма, на юге Крыма и у Керченского пролива.

Зеленский приехал в Париж за поддержкой главных посредников при достижении минских договорённостей — Германии и Франции. Сегодня исполнение тех соглашений зашло в тупик, отмечает автор статьи. Как заявили в ОБСЕ, за последние две недели напряжённость в Донбассе достигла наивысшего уровня с начала года.

В итоге после переговоров все три лидера призвали Москву убрать свои войска из Крыма и от границы с Украиной. Также они выразили свою обеспокоенность по поводу нынешней ситуации. Ангела Мекрель потребовала, чтобы Россия отвела войска, а Эммануэль Макрон написал в Twitter, что единственное решение этого конфликта политическое, и страны намерены его добиться. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам вчетвером — с Владимиром Путиным.

Как отметили лидеры, сейчас переговоры велись вокруг снижения напряжённости, и потому важно чтобы и Россия добровольно принимала в них участие. На понедельник назначена встреча в нормандском формате.

При этом, как отмечает автор статьи, ничего не говорили лидеры Германии и Франции о желании видеть Украину в НАТО. Как отметили в офисе украинского президента, этот вопрос обсуждался, Макрон «поддерживает и понимает стремление Украины в альянс», но вопрос должен решаться на саммите НАТО, назначенном на июнь.

В свою очередь, в НАТО тут же отреагировали на решение России закрыть часть акватории Чёрного моря. Там выразили обеспокоенность и призвали Россию гарантировать свободный доступ к украинским портам Азовского моря и обеспечить свободу навигации. Также ограничение доступа к некоторым районам Чёрного моря и Керченского пролива там назвали «необоснованным действием», которое показывает «дестабилизирующее поведение со стороны России», пишет Le Monde.