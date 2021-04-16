«Большая бестактность» — глава Еврокомиссии допустила дипломатический промах в общении с Зеленским

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила «дипломатический промах» в общении с президентом Украины, сообщает Der Spiegel. Она ответила на его приглашение на празднования 30-летнего юбилея отказом, при этом сделала это не лично, а через руководителя своего кабинета. Да и причина отказа некоторым показалась странной, рассказывает немецкое издание.
Команда председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен допустила «дипломатический промах» в общении с Украиной, сообщает Der Spiegel. Дело в том, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу ЕС к себе в страну на празднования 30-летнего юбилея независимости, которые пройдут в конце августа. Она же ответила отказом, при этом не сама, а через руководителя кабинета главы Еврокомиссии Бьорна Зайберта.
Некоторые дипломаты из стран — членов ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за такой поступок, назвав его «большой бестактностью». Они обвинили её в нарушении протокола, который обязывает её отвечать на такие приглашения лично.
Особое внимание вызвала причина отказа, продолжает издание. Бьорн сослался на «чрезмерную занятость» председателя в этот период времени. При этом в конце августа в Брюсселе наступают летние каникулы, и обычно всё как раз спокойно. Некоторые считают, что такое объяснение — признак того, что немцы не хотят вмешивать Еврокомиссию в обострившийся конфликт между Россией и Украиной.
Сейчас Еврокомиссия пытается «ограничить нанесённый ущерб». «Конечно, она должна была подписать письмо лично», — заметил официальный представитель органа Эрик Мамер. Но, по его словам, присланный ответ не был официальным и пришёл к украинской стороне «не по обычным каналам». Он добавил, что фон дер Ляйен ещё лично отправит письмо. Примет ли она участие в празднованиях после случившегося промаха, пока неизвестно. В любом случае ЕС будет представлен на этом мероприятии на подобающем уровне, подчеркнул Мамер.
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