FAZ: ЕС намерен «компенсировать проблемы» с Johnson & Johnson заказом у Pfizer

Евросоюз достиг соглашения с концерном BioNTech/Pfizer о поставке 50 млн дополнительных доз вакцины от коронавируса до конца июня, сообщает Frankfurter Allgemeine. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, это позволит «компенсировать проблемы» с поставками препарата от американской компании Johnson & Johnson, возникшие на фоне сообщений о возможной связи между использованием вакцины и образованием тромбов.

ЕС намерен компенсировать проблемы с поставками препарата от американской компании Johnson & Johnson с помощью вакцины BioNTech/Pfizer. В среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС достиг соглашения с производителем о получении во втором квартале этого года дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Фон дер Ляйен заявила, что поставки начнутся в конце апреля. Дополнительные дозы будут распределены между государствами-членами пропорционально численности их населения. Во втором квартале Еврокомиссия рассчитывает значительно нарастить поставки вакцины во втором квартале до 360 млн доз, в том числе до 250 млн доз от BioNTech/Pfizer.

В Еврокомиссии заявили, что дополнительные партии от BioNTech/Pfizer позволят в краткосрочной перспективе стабилизировать процесс вакцинации в странах-членах. Американская компания Johnson & Johnson решила отложить начало поставок вакцины в ЕС, запланированное на эту неделю, на фоне сообщений о возможной связи между использованием препарата и образованием тромбов у привитых.

В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств EMA ведёт проверку на предмет связи между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson и случаями тромбоза у привитых. EMA сообщило, что случаи образования тромбов при вакцинации препаратом от AstraZeneca «крайне редки».

К концу июня ЕС рассчитывает получить 55 млн доз вакцины Johnson & Johnson. В случае долгосрочных задержек дополнительные поставки BioNTech/Pfizer, вероятно, не полностью восполнят пробелы в планах по вакцинации. Это объясняется тем, что так называемые мРНК-вакцины, в отличие от препарата Johnson & Johnson, созданного на основе аденовирусного вектора, требуют введения двух доз.

По словам Фон дер Ляйен, ЕС удалось договориться с концерном BioNTech/Pfizer о дополнительных поставках благодаря тому, что эти 50 млн доз входили в базовый контракт с производителем, однако их поставка ожидалась лишь в четвёртом квартале 2021 года.

Кроме того, Фон дер Ляйен объявила о подготовке контракта на поставку 1,8 млрд доз вакцины BioNTech/Pfizer с конца этого года по 2023 год для вакцинации детей и ревакцинации. Это почти столько же, сколько ЕС заказал в общей сложности от шести производителей и в три раза больше, чем численность населения ЕС. Как утверждает издание, страны-члены, некоторые из которых прошлым летом выступили против закупки вакцины BioNTech/Pfizer из-за сравнительно высокой цены, на этот раз, видимо, легко пошли на контракт — самые дорогие вакцины от BioNTech/Pfizer и Moderna оказались самыми эффективными и беспроблемными с точки зрения побочных эффектов.

Фон дер Ляйен отметила, что, учитывая предыдущий опыт, в среднесрочной перспективе Еврокомиссия намерена сосредоточиться в основном на вакцинах, основанных на технологии мРНК. К ним относятся препараты от BioNTech/Pfizer, Moderna, а также от немецкой компании CureVac, которую, как ожидается, должны одобрить в мае или июне. Автор статьи отмечает, что BioNTech/Pfizer находится в «выигрышном положении», поскольку Moderna имеет низкие производственные мощности в ЕС, а CureVac всё ещё «отстаёт в развитии».

Заявления о том, что вакцины от AstraZeneca и J&J полностью вышли из игры, в Еврокомиссии опровергли. Обе вакцины, как и российский «Спутник V», базируются на другой технологии, основанной на аденовирусных векторах. В ЕС сообщили, что для соответствующих долгосрочных решений «ещё слишком рано».

В прошлом Еврокомиссия подвергалась резкой критике из-за контрактов с фармацевтическими компаниями. В ведомстве заявили, что в новых контрактах будет учтён прежний неудачный опыт. Таким образом, в будущем должно гарантироваться, что производство будет осуществляться в государствах-членах. Кроме того, производитель будет вынужден заключать не только ежеквартальные соглашения о поставках, как раньше, но и ежемесячные. Таким образом, в будущем ЕС намерен предоставить государствам-членам возможность эффективнее строить планы по вакцинации, пишет Frankfurter Allgemeine.