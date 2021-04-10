St. Galler Tagblatt: большой успех для России — «вакцинный голод» подтолкнул Европу к переговорам с Путиным

С трудом возведённой в Европе стене против «агрессивной политики Кремля» грозит обрушение, пишет швейцарское издание St. Galler Tagblatt. «Вакцинный голод» вынуждает европейцев бросаться на шею главе Кремля Владимиру Путину. И эта большой успех для него и его страны, ведь, лёжа под «капельницей Москвы», страны-члены ЕС дважды подумают, прежде чем выступать за жёсткую политику в отношении России, объясняет автор статьи Ремо Хесс.

Европейская политика главы Кремля Владимира Путина очень простая: он делает всё возможное, чтобы ослабить и расколоть ЕС, пишет швейцарское издание St. Galler Tagblatt. Тем лучше, если при этом удаётся ещё и вбить клин между Европой и США, отмечает автор статьи Ремо Хесс. Для достижения этой цели у российского президента и бывшего агента КГБ есть разные инструменты: иногда он «разжигает войны вблизи Европы и контролирует их», как, например, на Украине, в Сирии и Ливии. Время от времени проводит кибератаки. А изредка — как в случае с отравлением российского блогера Алексея Навального — самым очевидным образом показывает европейцам, что он думает о них самих и их неустанно провозглашаемых ценностях.

Хотя в решении многих вопросов без «большого соседа с Востока» не обойтись, ЕС всё же старается демонстрировать сплочённость в отношениях с Кремлём. Получается это «с переменным успехом», отмечает автор. Дело в том, что страны-члены ЕС очень по-разному относятся к России. У Греции с ней тесные культурные отношения. Берлин преследует коммерческие цели в рамках реализации проекта «Северный поток — 2». Но всё же после «аннексии»* Крыма Европа смогла принять экономические санкции против России, как и после произошедшего с Навальным.

«Но сейчас с трудом возведённой стене против агрессивной политики Кремля грозит обрушение», сетует Хесс. Всё больше европейских стран хотят заказать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», пытаясь компенсировать возникший по их же собственной вине дефицит препаратов. За Венгрией, Словакией и Чехией с такой инициативой выступила Австрия. Берлин и Париж также пытаются заключить с Москвой «вакцинный альянс». Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зёдер собирается лично закупить 2,5 миллиона доз «Спутника V».

Для Путина и российской пропаганды это, конечно же, большой успех, констатирует Хесс: «Что может нагляднее свидетельствовать о провале коллективной закупки вакцин в ЕС, как тот факт, что теперь европейцы бросаются на шею именно Путину? Сейчас они все вновь захотели вести с ним переговоры». По мнению автора, у Путина есть все основания радоваться и надеется на то, что в следующий раз европейское правительство дважды подумает, прежде чем выступать за жёсткую политику в отношении России, так как находится под вакцинной капельнице Москвы. И первый тест, считает он, уже начался: в течение последних дней к границам Украины стягиваются российские военные подразделения.

При этом очевидно, что Путин не сможет сдержать свои обещания по поставкам вакцины, ведь у России не хватает производственных мощностей. К тому же в Словакии уже усомнились в качестве завезённых доз «Спутника V», из-за чего отложили старт вакцинации. Так что, если европейцы и хотят пользоваться российским средством, им в первую очередь нужно наладить собственное производство препарата. Это займёт месяцы. До тех пор «вакцинный голод» Европы вполне могут утолить Biontech/Pfizer, Moderna и прочие аналоги, заключает автор.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).