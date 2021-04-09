ERR: из-за недоверия к AstraZeneca прививочные центры в Латвии наполовину опустели

15:05 Путин подписал указ об отставке Битарова с поста главы Северной Осетии Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.

15:02 Экс-футболист «Зенита» назвал переход Малкома худшим трансфером в истории клуба Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров раскритиковал бразильского вингера команды Малкома, назвав его трансфер худшим в истории сине-бело-голубых.

15:01 Главврач рассказала, от чего зависит «космическое здоровье» Главный врач Московского областного перинатального центра профессор Ольга Серова в видеоролике RT по случаю 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина рассказала, от чего зависит «космическое здоровье».

15:00 Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.

14:59 Путин предложил Меняйло стать врио главы Северной Осетии Российский лидер Владимир Путин предложил полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии.

14:56 Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил снизить риски завоза в страну из других государств новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 в период майских праздников.

14:54 В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболевшими коронавирусом Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков прокомментировал ситуацию с заболевшими коронавирусом.

14:49 Большунов заявил, что не считает себя гением Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как относится к заявлениям о своей гениальности.

14:46 В Институте Европы РАН рассказали о вкладе принца Филиппа в развитие британской монархии Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.

14:39 Ле Пен подтвердила планы баллотироваться в президенты Франции Лидер французского движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила, что будет баллотироваться на пост главы государства в 2022 году.

14:36 Васильев считает, что сборной России не нужен главный тренер вместо Польховского Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о том, что Валерий Польховский покинет пост главного тренера национальной сборной России по биатлону.

14:34 Корабль «Ю.А. Гагарин» пристыковался к МКС Корабль «Ю.А. Гагарин» с тремя космонавтами пристыковался к модулю «Рассвет» на МКС. Об этом сообщает РИА Новости.

14:33 Посол Франции сообщил о запланированной встрече Зеленского и Макрона Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, на следующей неделе посетит Париж, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

14:24 Российские артисты проведут онлайн-экскурсии в рамках проекта Открой#Моспром Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что актрисы Мария Миронова и Светлана Пермякова, режиссёр Клим Шипенко и певица Ханна с 12 по 16 апреля проведут онлайн-экскурсии по предприятиям, выпускающим ракетные комплексы, лекарства и чипсы. Показы пройдут в прямом эфире в рамках проекта Открой#Моспром.

14:24 Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за оборудования Роскомнадзор опроверг сообщения СМИ о том, что у операторов связи произошли сбои из-за оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

14:23 Большунов признался, что периодически думает о завершении карьеры Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что иногда задумывается об окончании карьеры.

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14:21 Власти Москвы рассказали об уровне безработицы в столице В Москве в 2020 году зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди десяти крупнейших мировых центров. Ниже он оказался только в Пекине. В других же столицах, включая Париж, Берлин, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Токио, Нью-Йорк, Дели, Стамбул, этот показатель превысил московский.

14:18 В Кремле прокомментировали публикацию о доходах Кадырова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в СМИ о доходах и имуществе главы Чечни Рамзана Кадырова.

14:17 Исследование: объём продаж тестов на антитела к COVID-19 упал на 51% с начала года Объём продаж тестов на антитела к COVID-19 в денежном выражении снизился в марте на 51% по сравнению с январём 2021 года.

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14:10 Аленичев рассказал о своём багаже Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, с чем обычно ездит на отдых и что такое «багаж Аленичева».

14:03 Скончался супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

14:01 Краснов и Алиев обсудили сотрудничество генпрокуратур России и Азербайджана В рамках визита в Баку генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

14:01 Подведены итоги конкурса «Туристский бренд: лучшие практики — 2020» Подведены итоги профессионального конкурса «Туристский бренд: лучшие практики — 2020».

14:00 Аленичев сравнил себя с Иньестой и Хави Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев считает, что его игровой стиль был похож на тот, который демонстрировали легенды «Барселоны» Андрес Иньеста и Хави.

13:56 В правительстве рассказали о повлиявших на рост цен на жильё факторах Повышение стоимости жилья в России обусловлено несколькими факторами, в том числе пандемией коронавируса, оттоком мигрантов, подорожанием стройматериалов и переходом на проектное финансирование, сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина.

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13:55 Комиссия Госдумы планирует провести встречу с руководством Google Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует провести встречу с руководством Google.

13:54 Росздравнадзор: вследствие применения российских вакцин от COVID-19 смертей не зафиксировано Ни одной смерти вследствие применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

13:52 NTV: США уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор Соединённые Штаты уведомили Турцию, что направляют через Босфор в Чёрное море два своих корабля, сообщает турецкий телеканал NTV.

13:50 Источник: хоккеист «Авангарда» Емелин чувствует себя лучше и не нуждается в пересадке печени Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин, который в настоящий момент находится в НИИ им. Склифосовского, пошёл на поправку.

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13:28 В Кремле прокомментировали отставки глав Тувы и Ульяновской области Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставки по собственному желанию главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

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13:01 В Москве в выходные потеплеет до +17 °С В Москве на выходных и в начале следующей недели ожидается тёплая погода, сообщает Гидрометцентр.

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12:56 Захарова назвала глупостью призывы перенести встречи по Донбассу из Минска Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глупостью заявление Киева о переносе площадки встреч контактной группы по Донбассу из Минска в другой город.

12:52 IT-специалисты Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Лидеры России» Пресс-служба Министерства госуправления, IT и связи Подмосковья сообщает, что IT-специалисты из Московской области смогут принять участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России».