ERR: из-за недоверия к AstraZeneca прививочные центры в Латвии наполовину опустели

Латвия тоже столкнулась с недоверием к вакцине AstraZeneca, которая по-прежнему остаётся единственным официально используемым там препаратом для всех категорий населения. В итоге в центры для вакцинации пришло менее половины от запланированного числа желающих сделать прививку. Правительство собирается до 20 апреля пересмотреть порядок иммунизации и расширить целевую группу, сообщает ERR.
В прошедшие выходные в Латвии открылись крупные центры вакцинации, но больше половины ожидавшихся в них людей не явились на прививку. В основном это было связано с недоверием к вакцине AstraZeneca — и отчасти с праздниками.
В Латвии решили продолжать использование вакцины AstraZeneca и не давать людям возможность свободного выбора подходящего препарата, сообщила в четверг «Актуальная камера». Вакцинируют, в первую очередь, пожилых людей, но правительство собирается к 20 апреля пересмотреть порядок иммунизации и расширить целевую группу.
Между тем в стране продолжаются поиски виновных в отказе от крупных заказов вакцин в прошлом году и ставке на AstraZeneca. На этой неделе была понижена в должности канцлер Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко; продолжается расследование в отношении директора Лекарственного департамента Свенса Хенкузенса, который давал правительству неверные сведения. Латвийский парламент решил создать комиссию для расследования действий правительства во время кризиса.
В среду в Латвии сделали рекордное число прививок — более 8 тысяч. Масштабы тестирования в Латвии в разы превышают эстонский показатель: 7 апреля было сделано свыше 24 тысяч тестов.
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