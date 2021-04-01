«Трюк» с ребрендингом — DWN объяснила, почему AstraZeneca стала Vaxzevria

В Евросоюзе переименовали вакцину от коронавируса AstraZeneca в Vaxzevria, чтобы ввести граждан в заблуждение, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Ведь из-за различных проблем с препаратом старый бренд утратил доверие населения и его стало труднее продавать. Благодаря же ребрендингу люди будут с радостью прививаться спорным средством, даже не подозревая, что оно не поменялось, объясняет немецкое издание.

Вакцину от коронавируса AstraZeneca в Европе переименовали в Vaxzevria, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом сообщило Европейское агентство лекарственных средств. На сайте организации говорится, что это препарат для профилактики COVID-19 у людей старше 18 лет. Он содержит генетически модифицированный аденовирус, не вызывающий заболевания.

У вакцины есть ряд лёгких и умеренных побочных эффектов, в частности, болезненные ощущения и чувствительность при давлении в месте укола, головные боли, усталость, мышечная боль, общее ухудшение самочувствия, озноб, температура, боли в суставах и тошнота. Они встречались у одного из десяти испытуемых. Ещё реже случались рвота и понос. Ухудшение аппетита, головокружение, чрезмерное потоотделение, боли в животе и сыпь наблюдались у менее чем 1% тестируемых. Отмечается, что не исключена аллергическая реакция на компоненты препарата. Использовать его рекомендуется только под строгим надзором врачей.

Также в Европейском агентстве лекарственных средств сообщают, что пока не обладают достаточной информацией о длительности той защиты, которую обеспечивает Vaxzevria. На сайте говорится, что за испытуемыми будут наблюдать ещё год, чтобы это установить.

В ЕС решились на «трюк» с переименованием не случайно, продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Дело в том, что из-за различных проблем с препаратом люди утратили доверие к бренду Astrazeneca, и его стало труднее продавать. Благодаря же ребрендингу люди будут с радостью прививаться спорным средством, даже не догадываясь, что оно старое, объясняет немецкое издание.