Svenska Dagbladet: ЕС остановил экспорт вакцин от AstraZeneca

ЕС остановил экспорт прививок от AstraZeneca, производящихся на территории блока, в другие государства, пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на слова координатора по вопросам вакцинации в Швеции Ричарда Бергстрёма. Как отмечает газета, Бергстрём надеется, что запрет на экспорт приведёт к росту объёмов поставок препарата в Швецию и ЕС, притом что подобные шаги не приведут к полномасштабной торговой войне.

На прошлой неделе Еврокомиссия приняла решение об обновлении и временном ужесточении правил по экспорту вакцин от коронавируса в страны, которые не являются членами блока. Такое решение европейские власти считают вполне оправданным, учитывая, что такие компании, как AstraZeneca, занимаются продажей своих препаратов в другие страны, вместо того чтобы закрывать обговорённые объёмы поставок вакцин в ЕС, пишет Svenska Dagbladet.

Фактически речь здесь идёт в основном о вакцине AstraZeneca, которая поставляется в меньшее количество стран ЕС, чем компания обещала первоначально. Вместо этого дозы вакцины, предназначавшиеся для ЕС, в основном оказались в Великобритании.

«Председатель Еврокомиссии в прошлую пятницу ясно дала понять, что экспорт AstraZeneca будет полностью заблокирован до тех пор, пока они не закроют поставки, прописанные в контракте», — заявил по этому поводу координатор по вопросам вакцинации в Швеции Ричард Бергстрём.

По его словам, начиная с 30 января AstraZeneca не экспортирует вакцину из ЕС в другие страны.

«Один раз они запросили разрешение на отправку 200 тысяч доз в Австралию, однако эту просьбу отклонили. Теперь стало ясно, что Еврокомиссия продолжит блокировать экспорт вакцины от AstraZeneca», — добавил он.

По условиям контракта AstraZeneca обязалась поставить в ЕС к 30 июня 300 млн доз вакцины. Однако недавно появились данные, что компания сумеет обеспечить ЕС лишь треть от обещанного объёма — всего 100 млн. На всё это накладываются проблемы с производством препарата от AstraZeneca на заводе в Бельгии.

В этом контексте Ричард Бергстрём надеется, что по причине запрета на экспорт ЕС и Швеция «получат больше» доз вакцины. «Но здесь трудно сказать. Также неясно, сколько доз может попасть в Швецию», — оговорился он.

На вопрос Svenska Dagbladet о том, не повысит ли подобный шаг риск торговой войны, Бергстрём отметил, что надеется, что запрет на экспорт затронет только AstraZeneca, а не всех производителей. «Было бы перегибом запрещать экспорт вакцин, поставляемых компаниями в соответствии с договорами с ЕС», — подчеркнул учёный.

Что же касается AstraZeneca, то она подтвердила, что «с понедельника начали действовать новые экспортные ограничения», однако они не касаются поставок в большинство стран, участвующих в программе COVAX, которая призвана гарантировать справедливое распределение вакцин по всему миру, с тем чтобы к прививкам получили доступ также и бедные страны.