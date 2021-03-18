Welt: Германия не покроет дефицит вакцины при полном отказе от препарата AstraZeneca

Власти Германии совсем недавно объявили о том, что темпы вакцинации в стране в скором времени должны быть удвоены, пишет немецкая газета Die Welt. Однако запрет на применение вакцины AstraZeneca в корне меняет ситуацию. Этот препарат составляет около 40% запланированных Германией закупок вакцины, и, если запрет не снимут, в обеспечении населения страны прививками от коронавируса образуется брешь, которую окажется невозможно покрыть.

Всего несколько дней назад власти в Германии объявили, что в скором времени число прививок от коронавируса в стране должно быть удвоено, пишет немецкая газета Die Welt. Однако если применение вакцины компании AstraZeneca будет окончательно прекращено, возникнет брешь, которую невозможно будет покрыть, утверждает издание.

План немецкого правительства по более активной и ускоренной вакцинации был и остаётся зависимым от препарата шведско-британского производства. По данным Министерства здравоохранения Германии до сих пор стране было поставлено 3,47 млн доз вакцины AstraZeneca. Значительная часть этой партии, 1,65 млн доз, не успели использовать до остановки вакцинации во второй половине дня в понедельник.

Мало того, на этой и следующей неделе заявлено получение по 200 тыс. доз препарата, на последующую страстную неделю — даже 1,75 млн доз, что в общей сложности составляет 2,15 млн. Таким образом, вместе с уже простаивающими в немецких холодильниках дозами набирается общий доступный объём вакцины на 3,8 млн доз. Это означает, что более 3 млн немцев могут ещё до Пасхи привиться вакциной AstraZeneca, — но может быть, и нет, подчёркивает Die Welt.

Эти объёмы препарата составляют существенную часть нынешней кампании Германии по вакцинации. Если прибавить сюда ещё неиспользованные и ожидаемые к поставке партии конкурентов AstraZeneca — Moderna и Biontech, — получится около 9,3 млн доз, которые должны быть доступны в Германии ещё до Пасхи. Доля вакцины AstraZeneca в этих подсчётах составляет целых 40%.

Однако без доступной вакцины AstraZeneca обещание немецких властей становится необоснованным. После последнего саммита по коронавирусу 3 марта премьер-министры немецких земель и канцлер Ангела Меркель заявили о перспективе в скором времени удвоить еженедельное количество прививок в Германии. Это соответствует примерно 350—400 тыс. прививок в день.

В Германии сейчас действительно вакцинируют больше, чем на момент последней конференции премьер-министров земель. В то время в среднем за неделю вакцинировали 160 тыс. человек. При этом на прошлой неделе этот показатель уже превышал 270 тыс. человек в течение трёх дней подряд.

Если наряду с поставками от Biontech и Moderna действительно будут доступны и партии вакцины от AstraZeneca, то со вторника текущей недели до пасхального воскресенья в Германии может набраться аж по 460 тыс. доз вакцины на день.

Как отмечает Die Welt, таким образом, было бы возможно выполнить цель, заявленную политическими кругами страны. И если эта цель не будет достигнута, это будет связано не с тем, что запланированных объёмов вакцины недостаточно.

Совершенно иначе ситуация будет выглядеть в том случае, если продлится мораторий на применение вакцины AstraZeneca. Тогда объёмов вакцины, предположительно, хватит только на 270 тыс. доз на день — и то только при условии идеальной, на 100% функционирующей логистики в сфере поставок вакцины.

Так или иначе, цели немецких властей по вакцинации при всём желании не могут быть достигнуты, по крайней мере, в ближайшие две недели, подчёркивает издание. Более вероятно, что число прививок значительно сократится по сравнению с тем уровнем, который уже удалось достигнуть.

И действительно, запрет на применение вакцины отразился в официальных статистиках уже в тот день, когда он вступил в силу. В понедельник в Германии сообщалось о 225 853 прививках от коронавируса. 101 086 из них, то есть 45%, использовали вакцину AstraZeneca. Тем не менее количество прививок за неделю в среднем пока сохранилось на уровне прошедшей недели — впервые за более чем три недели, заключает немецкая газета Die Welt.