Безопасна, но с оговоркой — Bloomberg о решении европейского регулятора по вакцине AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca от Covid-19 безопасной для использования, однако предупредило, что не может исключить её связь с образованием тромбов, сообщает Bloomberg. Как передаёт издание, регулятор призвал продолжать вакцинировать европейцев препаратом Astra, однако порекомендовал разместить на упаковке предупреждение о возможных побочных эффектах. Эта оговорка может только усилить сомнения в эффективности британского препарата, которые появлялись и ранее, отмечается в статье.

Европейское агентство лекарственных средств заявило, что вакцина от Covid-19 производства концерна AstraZeneca безопасна для использования, однако предупредило, что не может исключить её связь с образованием тромбов, сообщает Bloomberg.

Как передаёт издание, на брифинге, состоявшемся в четверг, официальные представители агентства неоднократно подчёркивали, что вакцина «безопасна и эффективна», а польза от её использования перевешивает риски. Анализ прививки европейский регулятор произвёл после того, как несколько европейских стран приостановили её использование, напоминает Bloomberg.

Хотя европейский регулятор отметил, что случаи тромбозов после применения вакцины всё ещё редки, он всё же порекомендовал выпустить предупреждение при использовании препарата, чтобы убедиться, что общественность хорошо информирована о возможных побочных эффектах.

«Что касается меня, я бы привилась уже завтра», — заявила исполнительный директор агентства Эмер Кук. «Но я хотела бы знать, что делать, если со мной что-то случится после вакцинации, что я должен с этим делать, и именно об этом мы говорим сегодня», — добавила она.

Как отмечает издание, приостановка использования вакцины AstraZeneca осложнила и без того с трудом набирающую обороты кампанию по вакцинации жителей ЕС, поскольку на долю Astra приходится около пятой части всех поставок вакцин на континенте. Теперь вопрос в том, нанёс ли запрет непоправимый ущерб репутации вакцины и согласится ли привиться ей достаточное количество людей, чтобы обуздать распространение вируса.

На вопрос о том, следует ли правительствам возобновить вакцинацию препаратом AstraZeneca, который требует введения двух доз, Кук «дала очень чёткие указания». «Эта пандемия стоит людям жизней. У нас есть вакцины, которые безопасны и эффективны, которые могут помочь предотвратить смерть и госпитализацию. Нам нужно использовать эти вакцины», — подчеркнула она.

Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что среди 20 млн вакцинированных было зарегистрировано семь случаев образования тромбов в нескольких сосудах и 18 случаев тромбоза кровеносных сосудов мозга, которые трудно поддаются лечению. Регулятор проведёт дополнительные исследования этих рисков. «После нескольких дней углублённого изучения лабораторных результатов, клинических отчётов, отчётов о вскрытии и дополнительной информации мы все ещё не можем окончательно исключить связь между этими случаями и вакциной», — признала Кук.

Предупреждение на упаковке может только усилить неопределённость вокруг вакцины Astra, появившуюся ещё на стадии испытаний, когда ошибка дозирования и разница интервалов между двумя инъекциями создавали путаницу в отношении её эффективности, отмечает издание. Всё это усугублялось отсутствием данных об эффективности препарата среди пожилых людей, что изначально побудило многие европейские страны ограничить его использование молодыми людьми.

По словам Bloomberg, кризис, связанный с побочными эффектами вакцин, не единственная проблема в усилиях Европы по вакцинации населения. ЕС уже давно ведёт борьбу с AstraZeneca за график поставок. На этой неделе напряжённость в отношениях с Великобританией возросла после угроз Европейского союза ограничить экспорт вакцин бывшему члену блока.