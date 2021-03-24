WSJ: данные устарели — в США усомнились в эффективности вакцины от AstraZeneca

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявил, что, по его данным, компания AstraZeneca опубликовала устаревшую информацию о результатах испытаний своей вакцины от коронавируса, которые свидетельствовали о высокой эффективности препарата, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, подобное «необычное» сообщение стало лишь очередной неудачей в полосе неурядиц компании, чья прививка уже понесла репутационный ущерб из-за подозрений в низком уровне безопасности.

Американские чиновники заявили, что, по их данным, AstraZeneca, судя по всему, опубликовала устаревшую информацию о результатах испытаний своей вакцины от COVID-19. Подобная неожиданная новость сразу же заставила усомниться в правдивости слов компании, которая буквально за день до этого отчиталась о крайне высоких показателях эффективности прививки, пишет The Wall Street Journal.

Заявление Национального института аллергии и инфекционных заболеваний было обнародовано через день после того, как AstraZeneca опубликовала промежуточные — и обнадёживающие — результаты крупномасштабных клинических испытаний в США, которые показали, что эта вакцина достигла 79%-го уровня эффективности.

Что же касается самой AstraZeneca, то она пообещала обновить результаты исследований в течение следующих 48 часов.

Данные об эффективности препарата позволили публике, хоть и ненадолго, проникнуться доверием к вакцине от AstraZeneca, которая в последнее время переживала не лучшие времена. Причиной этого были как предыдущие спорные данные об эффективности, так и значительные проблемы производственного характера. Более того, сюда наложились также и сообщения о редких случаях возникновения тромбов у привившихся, что вызвало опасения насчёт безопасности вакцины. Сомнения у общественности появились даже несмотря на заявления европейских регуляторов, подтвердивших свои рекомендации по поводу применения препарата.

Несмотря на ущерб репутации, вакцина от AstraZeneca нашла широкое применение по всей Европе, где она играет ключевую роль в прививочной кампании. Надзорные органы как в Европе, так и других странах одобрили этот препарат притом, что данные, поступившие из Великобритании, свидетельствуют о том, что прививка может эффективно использоваться для вакцинации пожилых людей.

В своём крайне необычном заявлении Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний сообщил, что независимый совет по мониторингу данных, сотрудничающий с AstraZeneca в ходе исследований, высказал озабоченность по поводу предоставленной компанией информации и призвал её обнародовать наиболее точные и актуальные данные о препарате.

В частности, в институте отметили, что независимый совет по мониторингу «высказал озабоченность относительно того, что AstraZeneca, возможно, включила в доклад устаревшую информацию». По его словам, компания могла «дать неполное представление о данных об эффективности». В этом контексте институт настоятельно призвал AstraZeneca «провести повторную оценку данных об эффективности и обеспечить скорейшую публикацию наиболее точной и актуальной информации об эффективности».

При этом, как отмечает The Wall Street Journal, это заявление Национального института аллергии и инфекционных заболеваний очень непохоже на обычное поведение органа, так как он обычно согласовывает все свои действия с надзорными организациями и уделяет большое внимание тому, как его утверждения могут повлиять как на отношение общественности к препаратам, так и на цену акций компаний.

Подобная неожиданная риторика вновь заставляет задаться вопросом о реальной эффективности вакцины AstraZeneca, особенно учитывая, что она выпускается миллионами доз по всему миру. Кроме того, в результате таких инцидентов сроки одобрения препарата для чрезвычайного использования на территории США становятся ещё более туманными.

Критика Вашингтона в адрес AstraZeneca стала лишь очередной неудачей в череде проблем одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире, которая, однако, имеет весьма скромный опыт в деле разработки вакцин. В начале прошлого года эта британская компания сообщила о начале сотрудничества с Оксфордским университетом и пообещала выпустить 3 млрд доз препарата, отметив, что не собирается извлекать из этого предприятия прибыль. Тем не менее, впоследствии компанию постоянно преследовали проблемы как в области клинических испытаний, так и в рамках производственного цикла.

В частности, AstraZeneca шокировала европейские правительства, заявив, что она не сможет доставить значительную долю из обещанного объёма вакцин в первом квартале. Позднее компания пообещала исправить ситуацию с дефицитом за счёт импорта доз, однако затем дала задний ход, сославшись на экспортные ограничения.