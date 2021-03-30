El Periódico предрекла провал набирающему обороты вакцинному туризму

Множество стран, в том числе США, ОАЭ и Куба, готовы вакцинировать от коронавируса не только своих граждан, но и иностранцев, что породило феномен «вакцинного туризма». Однако, как отмечает El Periódico, подобное несправедливое распределение ограниченного числа доз вакцин не сможет стать массовым явлением.

Проблему зависимости экономик целого ряда стран от туризма и нехватки в других странах вакцин от коронавируса в некоторых государствах решили весьма «сомнительным с этической точки зрения способом», положив начало вакцинному туризму, пишет El Periódico.

С подобными инициативами, которые, по сути, позволяют наиболее привилегированным людям обойти других в очереди на прививку от COVID-19, выступили в том числе в США, ОАЭ и на Мальдивах. Более того, некоторые страны, в частности Куба, намерены сделать вакцинный туризм государственной стратегией по оживлению экономики.

Тем не менее эксперты предупреждают, что подобная политика обречена на провал по целому ряду причин. Дело в том, что в большинстве стран вакцины в первую очередь поступают к их гражданам. Кроме того, доз вакцины ограниченное количество, а значит зачастую страны неспособны выделять необходимое количество для вакцинации туристов. При этом когда дозы вакцины против коронавируса будут в изобилии, подобный вид туризма больше не будет иметь смысла.

«Если это и процветает, то только потому, что люди хотят путешествовать, а не из-за вакцины», — приводит El Periódico слова эксперта по вакцинам Испанского общества инфекционных болезней и клинической микробиологии Хосе Луиса Каньяды.

Тем не менее находятся и те, кто приезжает в другие страны именно ради вакцины. Оздоровительный туризм в США всегда пользовался успехом. С одной стороны, некоторые американцы едут в другие страны, чтобы пройти лечение или сделать там операции, недоступные или слишком дорогие в Соединённых Штатах. С другой стороны, иностранцы часто прибывают в США ради одних из самых передовых лекарств в мире. Однако пандемия в США создала феномен «внутреннего туризма». В частности, американцы приезжают в другие штаты, для того чтобы получить прививку от коронавируса, тем самым привлекая внимание к неравенству в доступе к медицинским услугам.

Лучше всего подобную тенденцию иллюстрирует Флорида, где в декабре прошлого года губернатор Рон Десантис подписал исполнительный указ, позволяющий вакцинироваться любому человеку старше 65 лет. В результате во Флориду потянулись не только американцы из других штатов, но и состоятельные граждане других стран, в том числе бывший бразильский футболист Ривалдо и колумбийский предприниматель Луис Фуэнтес.

«Всё было прекрасно организовано. Затем они дали мне карточку вакцинации, чтобы через 21 день я получил следующую дозу. Нет никакой гарантии, что эти лекарства скоро появятся в Колумбии», — поделился своим опытом 65-летний Фуэнтес.

Уже в конце февраля из-за недовольства местных жителей штату пришлось начать требовать доказательства того, что те, кто хочет получить прививку во Флориде, проживают здесь хотя бы на временной основе. По последним данным, из более чем 2 млн вакцинированных здесь людей по крайней мере 82 тыс. человек не проживают в штате.

Как пишет El Periódico, на Кубе и вовсе планируют поставить свою биотехнологическую промышленность на службу экономическому восстановлению. В случае успешных испытаний вакцины Soberana 02 Гавана намерена предложить латиноамериканским и даже американским туристам пройти вакцинацию на острове.

«Пляж, мохито и вакцина. Как вам такое предложение? Вы бы поехали на Кубу, чтобы пройти вакцинацию?» — будто рекламирует поездку на Кубу венесуэльский телеканал Telesur.

«Мы обладаем возможностью по производству 100 миллионов доз вакцины Soberana 02. У туристов будет возможность, при желании, вакцинироваться на Кубе», — подтверждает планы правительства директор кубинского Института имени Карлоса Финлея Висенте Верес.

Вакцинировать иностранцев намерены и в Арабских Эмиратах, однако там отдают предпочтение тем, кто намерен остаться в стране, располагает значительными финансами или имеет хорошие связи.

С началом кампании вакцинации в Дубае власти эмирата предложили иностранным специалистам приезжать в город для удалённой работы минимум на год, пообещав бесплатную прививку от COVID-19. Однако ориентирована программа на тех, кто зарабатывает более $5 тыс.

Тот факт, что дозы вакцины в стране можно получить в частном порядке, позволил привиться олигархам и политикам, которые не подходят под условия, выдвинутые для вакцинации государственными службами здравоохранения.

Тем не менее El Periódico полагает, что как только ОАЭ закончат с вакцинацией своих граждан, страна может открыть свои двери для всех желающих сделать прививку от коронавируса. Издание полагает, что в связи с медленным прогрессом программы вакцинации в ЕС лишь вопрос времени, когда те, кто может себе это позволить, отправятся в Персидский залив, чтобы привиться.