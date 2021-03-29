Euronews: после запрета на поездки по Германии немцы ринулись на Майорку — хотя испанцам туда въезд закрыт

Тысячи немцев решили провести пасхальные каникулы на Балеарских островах, поскольку из-за санитарных ограничений в Германии они не могут сейчас путешествовать по собственной стране. В Испании сложилась такая же парадоксальная ситуация: испанцам въезд на острова запрещён, хотя туда ежедневно прибывают десятки самолётов с немецкими туристами. Причём наплыв отдыхающих уже привёл к росту числа заражений на Майорке, передаёт Euronews.
Перед пасхальными каникулами тысячи немцев отправляются на Балеарские острова: в одну только субботу в Пальма-де-Майорке сели 60 самолётов из Германии, а в воскресенье — 70. В зонах аэропорта, где проводят тестирование, скапливаются очереди. Отпускное настроение не омрачает даже обязательное тестирование за свой счёт для тех, кто возвращается из отпуска в Германию.
При этом и сами туристы, и работники турсектора отмечают парадоксальность ситуации: немцы не могут путешествовать по собственной стране из-за коронавирусных ограничений, но могут отправиться за границу. И в Испании ситуация такая же: на острова пускают немцев, а испанцам сюда нельзя.
ЖЕНЩИНА: Не очень хорошо, когда иностранцы могут сюда приехать, а наши соотечественники — нет. Ведь отрицательный тест одинаков что для немца, что для испанца. Значит, и правила и ограничения должны быть тоже одинаковыми.
В Германии официальные цифры распространения инфекции заметно выше, чем в Испании. На Майорке за последние дни тоже отметили существенный рост. Пришлось опять закрыть внутренние помещения баров и ресторанов, а ночной комендантский час ужесточили.
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