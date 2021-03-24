Das Erste: Меркель шокировала Германию решением «о пасхальном суперлокдауне» и отменила его уже через сутки

Ангела Меркель назвала ошибочным вчерашнее решение о «пасхальном суперлокдауне», принятое по итогам одиннадцатичасовой конференции, и попросила у граждан прощения, передаёт Das Erste. Признание прозвучало «необычно открыто» — канцлер взяла на себя полную ответственность за произошедшее. Оппозиция указала Меркель на отсутствие поддержки в рядах правящей коалиции и призвала поднять вопрос о доверии.

Ангела Меркель необычно открыто признала допущенную ошибку. По её словам, локдаун во время Пасхальной недели неосуществим. Она просит у граждан прощения.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Эта ошибка целиком и полностью моя, поскольку, в конце концов, в силу занимаемой должности я несу за всё полную ответственность. В том числе и за принятое в понедельник решение о так называемом пасхальном локдауне.

Вскоре после этого она объявила об этом и депутатам бундестага. Она отметила, что в краткосрочной перспективе невозможно ответить на множество вопросов, возникших в связи с идеей, выдвинутой ночью на конференции премьер-министров федеральных земель. Между тем она получила поддержку глав некоторых регионов.

АРМИН ЛАШЕТ, премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии, ХДС: Мы все выразили свои сомнения, но в конце концов все 16 премьер-министров дали своё согласие. И это не очень приятно. Ни для федерального канцлера, ни для нас.

ВИНФРИД КРЕЧМАН, премьер-министр Баден-Вюртемберга, «Зелёные»: На многих предприятиях цепочки поставок разрушились бы до такой степени, что они не смогли бы успешно осуществить поставки товаров. Дьявол кроется в деталях, и это выражение оправдало себя.

Вчера на заседаниях правительственных фракций новые решения по коронавирусу также вызвали большое недовольство. И речь идёт не только о пасхальном локдауне. Поэтому оппозиции ясно: Меркель не хватает поддержки в собственных рядах; дальше так продолжаться не может.

ГОТФРИД КУРИО, АдГ: Не должны ли вы в соответствии с 68 статьёй поднять вопрос о доверии правительству? Или вы не отважитесь это сделать, учитывая вашего партнёра по коалиции?

ДИТМАР БАРЧ, Левая партия: Вы уверены, что вы обладаете поддержкой вашей фракции, а также социал-демократической фракции?

Простое «да» Меркель почти заглушают одобрительные аплодисменты правительственных фракций.

СвДП и «Зелёные» в очередной раз критикуют Меркель за то, что бундестаг находился в стороне от процесса принятия коронавирусных мер. Меркель обороняется: каждый политический уровень несёт собственную ответственность.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Я не принимаю никаких всеобъемлющих мер для федеральных земель, и вы не можете просто сказать, что я участвую в этом процессе для отдельных земель. Это сложный процесс переговоров.

Но канцлер обещает парламентариям: улучшение методов работы будет ещё обсуждаться. Вероятно, для того, чтобы в будущем избежать ошибок, подобных пасхальному локдауну.

Дата выхода в эфир 24 марта 2021 года.