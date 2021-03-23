Spiegel: нервов не хватит — в Германии объявлен «кратковременный суперлокдаун»

В Германии объявлен так называемый кратковременный суперлокдаун: в пасхальные дни будут закрыты все магазины, включая супермаркеты, сообщает Der Spiegel. Решение было принято в ходе конференции Ангелы Меркель и глав федеральных земель, продолжавшейся более 11 часов. Как отмечает издание, Меркель удалось «предотвратить крах» «политического банкротства», однако дальше так продолжаться не может.

Около часа ночи, наконец, всё стихло. «Всем доброе утро!» — сказала канцлер всем участникам совещания. Почти семь часов длился перерыв, и теперь канцлер и премьер-министры федеральных земель вернулись к экранам. Посреди ночи. То, что видеоконференция продолжилась, уже сюрприз. С каждым часом увеличивалась вероятность того, что на этот раз они больше не соберутся. Однако, вероятно, это стало бы окончательным «заявлением о политическом банкротстве» в управлении этим кризисом. И никто этого не хотел, пишет Der Spiegel.

Конференция началась в понедельник днём. У её участников не было сомнений в том, что в Германии уже идёт третья волна коронавируса. Но не все имели представление о том, как необходимо действовать дальше и насколько критична ситуация на самом деле. Некоторые премьер-министры не хотели исключать дополнительных послаблений.

Меркель не раз подчёркивала серьёзность положения. Факты и цифры на её стороне. Однако проблема заключается в том, что многие уже не могут видеть и слышать её предостережения. На 13-м месяце пандемии это касается не только части раздражённых граждан, которые просто хотят вернуться в свою прошлую жизнь, но, по-видимому, и некоторых премьер-министров. И хотя они сами несут часть ответственности за то, что многое работает не так, как было объявлено и запланировано, иногда они вымещают своё разочарование на Меркель и федеральном правительстве.

Примерно через два часа после начала конференции, прежде чем вступить в дебаты по отдельным пунктам решения, премьер-министры Шлезвиг-Гольштейна и Саксонии-Анхальта потребовали дальнейших послаблений, глава Баварии Маркус Зёдер, как всегда, выступил против. В конце концов, возможность задействовать «стоп-кран», согласованная на последней конференции для регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости, была подтверждена ещё раз.

Однако на этот раз всё шло иначе, чем обычно: христианский демократ Райнер Хазельхофф внезапно выступил за то, чтобы обязать предприятия проводить тесты на коронавирус среди своих сотрудников. Это напоминает более жёсткую линию СДПГ. Новый глава ХДС Армин Лашет неожиданно взял слово и выразил общую линию ХДС: «Мы сейчас ничего не регламентируем, а ещё подождём». Так и будет.

Тестирование и вакцинация — вот чего, прежде всего, не хватает Германии. Даже чрезвычайный саммит Меркель и глав федеральных земель в прошлую пятницу ничего не смог изменить: канцлер пыталась вселить оптимизм, но от этого число привитых и сделавших тест не растёт.

Лишь в понедельник федеральное правительство представило статистику, подтверждающую, что в ближайшие недели в распоряжении будет достаточное количество тестов. Но проблема в том, что на бумаге многое выглядит совершенно нормально, а на деле тестов в аптеках не найти.

Затем некоторые премьер-министры выразили недовольство решением федерального правительства отменить предостережение от поездок на Майорку: тысячи отдыхающих вернутся с островов без сдачи теста или обязательного карантина. «Так не пойдёт», — заявила глава Рейнланд-Пфальца Малу Драйер. Меркель с ней согласилась, однако отметила, что карантин в таком случае противоречит закону, поэтому эта обязанность отменяется.

Министр транспорта Адреас Шойер за полтора часа успел обзвонить несколько авиакомпаний и поинтересоваться о возможности проведения тестирования для всех пассажиров самолёта перед возвращением в Германию. Он сообщил, что по крайней мере Lufthansa и Eurowings смогут на это пойти. После этого было принято решение об обязательном тестировании перед рейсом, которое должно стать условием въезда в страну.

Наконец Меркель объявила перерыв — 15 минут. В итоге на него ушло почти семь часов.

После перерыва Меркель настояла на первоначальном плане, составленном ведомством канцлера: в пасхальные дни, начиная с Великого четверга и заканчивая Светлым понедельником, должны быть закрыты все магазины, включая супермаркеты. Так называемый кратковременный суперлокдаун.

Речь идёт о расширенных праздничных днях. В пасхальное воскресенье граждане всё-таки смогут купить продукты. В полтретьего ночи Меркель объявила об «очень нетрадиционных мерах». Пророчество премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера оказалось правдой: решение действительно рождалось крайне тяжело.

По правде говоря, Меркель и премьер-министры «заглянули в пропасть» и смогли «снова предотвратить крах». Но нервов всех участников, вероятно, на следующую встречу, которая состоится 12 апреля, уже не хватит. Особенно если числа будут расти в том же темпе. «Мы ещё не смогли победить вирус, он не ослабевает», — утверждает Меркель. Но с политической точки зрения дальше так продолжаться не может, отмечает Der Spiegel.