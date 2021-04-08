Times: в Великобритании рекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca людям моложе 30 лет
Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании рекомендовало не прививать вакциной компании AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за случаев образования тромбов, сообщает The Times.
При этом Ван-Там заявил, что переход от AstraZeneca к препаратам Pfizer или Moderna для вакцинации людей от 18 до 29 лет не должен серьёзно повлиять на темпы вакцинной кампании в Великобритании.
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