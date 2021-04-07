Sky News: в Великобритании приостановили испытания вакцины AstraZeneca на детях

На фоне образования тромбов у людей после применения препарата в Великобритании решили приостановить испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca, пишет Sky News. В компании отметили, что в ходе испытаний вакцины никаких проблем не было, однако там ожидают дополнительной информации от Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

В Великобритании решили приостановить испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca на детях на фоне исследования возможной связи между прививкой и случаями тромбоза у взрослых, сообщает Sky News.

«Хотя в педиатрических клинических испытаниях нет проблем с безопасностью, мы ожидаем дополнительной информации от Агентства по регулированию лекарственных средств о редких случаях тромбоза, которые были зарегистрированы у взрослых, прежде чем проводить какие-либо дальнейшие испытания», — отметили в компании.

Как напоминает телеканал, за выходные Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании проанализировало 30 сообщений о случаях тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Всего в Великобритании введено больше 18 млн доз препарата.



При этом представитель Европейского лекарственного регулятора

заявил, что становится «всё труднее» говорить об отсутствии «причинно-следственной связи» между прививкой и случаями тромбоза. Ожидается, что уже на этой неделе там представят последние данные по вопросу. Более того, свои выводы представит также Всемирная организация здравоохранения, в которой до сих пор утверждали, что преимущества вакцины перевешивают любые риски.

Тем не менее британские эксперты призывают граждан не беспокоиться относительно возможных побочных эффектов препарата от коронавируса. Специалисты указали на то, что причины появления тромбоза до сих остаются неизвестны.

«Однако есть то, что нам уже понятно. Во-первых, такие случаи действительно очень редки. Во-вторых вакцины, которые имеются в наличии и используются в Великобритании, очень эффективно предотвращают COVID-19», — заявил профессор педиатрии Бристольского университета Адам Финн.

Как пишет Sky News, в правительстве ожидают, что проблемы с поставками замедлят темпы вакцинации в Великобритании. Тем не менее Лондон всё же надеется, что сможет выполнить поставленную ранее цель и вакцинировать всех взрослых британцев к концу июля.