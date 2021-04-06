«Мерси, не надо» — недоверчивые парижане отказываются от прививки AstraZeneca

Мэрия Парижа начала операцию с целью убедить жителей «народных районов» столицы пройти немедленную вакцинацию в одном из временных центров, пишет The Daily Telegraph. При этом муниципальные работники ходят с этим предложением по домам, а также обращаются к людям на улице, рынках и в парках.



Британское издание описывает одну из таких ситуаций, когда в захудалом районе 20-го округа на востоке французской столицы два муниципальных работника подходят к женщине средних лет и происходит следующий диалог.



«Добрый день, мадам, вам больше 55? Хотите пройти вакцинацию?»



«А какая вакцина?» — спрашивает женщина, приподняв бровь.



«AstraZeneca».



«Мерси, не надо».



Подобная инициатива по привлечению людей к участию в вакцинации без обычной волокиты, связанной с назначением на приём, демонстрирует то, с какой нелёгкой задачей столкнулись власти Франции из-за глубокого недоверия их граждан к вакцине AstraZeneca — единственной вакцине, предлагаемой в рамках этой кампании.



По имеющейся информации, в прошлом месяце по всей стране было использовано только 40% доз этого препарата.



Одна местная жительница, 64-летняя Рашель Барука, также вежливо отклонила предложение муниципальных служащих.



«Моей подруге поставили AstraZeneca — она неделю болела и у неё кружилась голова. Она только сейчас выходит из этого состояния. Я бы предпочла Pfizer. Мои друзья тоже», — заявила она.



Как отмечается в статье, муниципальным служащим пришлось обойти десятки квартир, пока им в конце концов не повезло. 63-летняя Шанталь Гойор вначале засмеялась и отказалась от предложения, но после нескольких минут уговоров согласилась, чтобы её отвезли в центр вакцинации.



«Я боюсь вакцины AstraZeneca. Мы слышим о ней в СМИ так много плохого. Но я диабетик с высоким давлением, которому хочется видеться со своими внуками, поэтому я готова рискнуть», — заявила она.



Когда разразилась пандемия, французы уже тогда с большим скептицизмом относились к вакцинам в целом, говорится в статье. Более половины из них изначально заявляли, что откажутся прививаться. Страх перед COVID-19 ослабил это сопротивление, но AstraZeneca многими рассматривается как нечто неприемлемое, пишет The Daily Telegraph.