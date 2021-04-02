RTL: Меланшон объяснил отказ Франции от российской вакцины «политическими причинами»

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17:03 ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего нападение в Барнауле Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания сторонника украинских националистов в Барнауле, подозреваемого в подготовке акции устрашения в регионе.

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