RTL: Меланшон объяснил отказ Франции от российской вакцины «политическими причинами»

Французская кампания вакцинации от COVID-19 задерживается из-за политического решения властей, принятого в интересах крупных фармацевтических компаний, считает лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. По его словам, Франция совершает огромную ошибку, дожидаясь одобрения Еврокомиссией российской вакцины. Как напомнил политик, «Спутник V» уже используется в 57 странах, однако его применение в Европе противоречит интересам гигантов фарминдустрии.
Лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил в эфире радиостанции RTL, что задержка в вакцинации французского населения от коронавируса обусловлена политическими причинами.
«Российская вакцина работает», — добавил депутат французского парламента. По его словам, 57 стран уже используют эту вакцину, «а мы, французы, ждём сертификата Европейской комиссии».«Это огромная ошибка», — уверен Меланшон. «Вы думаете, что эти 57 правительств безответственны и безумны? Нет, это бизнес и больше ничего», — считает политик.
По словам лидера «Непокорённой Франции», колебания Франции в отношении российской вакцины «Спутник V» — это «политическое решение, призванное помочь бизнесу крупных фармацевтических компаний, которые зарабатывают на этой истории миллиарды и не хотят конкуренции со стороны России, вот и всё». Он также добавил, что российская вакцина «не коммунистическая и не путинская»: «единственный вопрос, который ей адресуют: эффективна она или нет».
Хамовнический суд Москвы на два месяца принял решение отправить в СИЗО директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Белорусские абитуриенты смогут поступать в вузы России по результатам белорусского аналога ЕГЭ — Централизованного тестирования (ЦТ). Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Министерства высшего образования и науки России.
Согласно последним данным, опубликованным оперативным штабом по коронавирусу, в Санкт-Петербурге интенсивность распространения коронавирусной инфекции снижается. За сутки заболели 708 человек, 1 тыс. пациентов выздоровели.
Главный врач благовещенской клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии Александр Коротких рассказал о том, как проходила операция на сердце у пациента во время произошедшего в медцентре пожара.
Заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко прокомментировал в беседе с RT штрафы в отношении Twitter.
Директору департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павлу Серватинскому предъявили обвинение в превышении полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на суд. Следствие просит отправить его в СИЗО на два месяца.
Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил решение лидера национальной команды Александра Большунова отказаться от участия в гонке на 50 км, которая пройдёт на чемпионате страны в Тюмени.
Для отдельных стран Совет ООН по правам человека (СПЧ) стал инструментом для решения корыстных задач и раскачивания внутреннего недовольства в отдельных государствах. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о перепалке между генеральным директором центра спорта и образования «Самбо-70» Ренатом Лайшевым и Яной Рудковской, женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Михаила Волынца о том, что Москва, продавая электричество по заниженным ценам, уничтожает энергосистему Украины.
Врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов сообщил, что работать дома в кровати — в положении сидя или лёжа — может быть очень опасно для организма.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что Франция ведёт дискуссии с Германией по проекту «Северный поток — 2», чтобы прийти к общему знаменателю.
Суд оштрафовал Twitter по третьему протоколу о неудалении противоправной информации на 2,4 млн рублей, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей. Ранее стало известно о двух штрафах в отношении Twitter: на 3,2 млн и на 3,3 млн рублей.
Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» будут носить исключительно оборонительный характер. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко.