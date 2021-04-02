Euronews: Европа отстаёт по темпам вакцинации даже от Чили и Бутана

12:48 Гинцбург оценил вакцинацию «Спутником V» людей разных возрастов Люди разных возрастов одинаково хорошо переносят вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

12:47 МИД КНР: сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против третьих стран Стратегическое партнёрство Китая и России постоянно усиливается, но оно не направлено против третьих стран, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

12:44 Директор «Самбо-70» заявил, что идея возвращения Трусовой к Тутберидзе исходит от её отца Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о возвращения российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе.

12:36 Пожар в кардиоцентре в Благовещенске ликвидирован Пожар в кардиологическом центре в Благовещенске, где огонь охватил кровлю на площади 1,6 тыс. кв. м, потушен.

12:35 Адвокат заявил о намерении блогера Била помочь пострадавшей в ДТП Блогер Эдвард Бил намерен оказать помощь пострадавшей в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщил его адвокат Геннадий Удунян.

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12:31 Вяльбе прокомментировала победу команды Сориной в эстафете на чемпионате России Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу сборной Тюменской области в составе Татьяны Сориной, Ольги Кучерук, Екатерины Смирновой и Анны Грухвиной в женской эстафете на чемпионате России в Тюмени.

12:30 МИД России призвал Украину воздержаться от провокационных шагов Россия рассчитывает, что Украина проявит благоразумие и воздержится от провокационных шагов, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко.

12:27 Москва представлена в пяти номинациях международной премии World Travel Awards Москва номинирована на пять наград европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards. Голосование на официальном сайте премии продлится до 14 июля.

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12:26 В Ледовом дворце Петербурга откроют пункт вакцинации от коронавируса Власти Санкт-Петербурга приняли решение об открытии нового пункта вакцинации — в Ледовом дворце.

12:26 В Татарстане ожидаются сильный ветер и гололедица В Татарстане в пятницу, 2 апреля, облачная погода, утром ожидаются туман и гололедица.

12:24 Мурашко поблагодарил врачей, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность врачам Благовещенска, которые завершили операцию на открытом сердце и спасли пациента, несмотря на пожар в кардиологическом центре.

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12:10 В МИД России отвергли сообщения о «грядущем конфликте» с Украиной В российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной. Как заявили в Москве, Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с украинской стороной, тем более в военном.

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12:03 Боец MMA лишился пальца во время поединка Канадский боец смешанных единоборств (MMA) Хетаг Плиев провёл один раунд поединка с Девином Гудейлом из США с оторванным пальцем руки.

12:01 Детским лагерям в Ленобласти разрешили работать при заполняемости 75% В Ленинградской области учреждениям разрешено работать при заполняемости 75% от общего количества мест, рассказали в администрации региона. Соответственно, детские лагеря смогут принять больше детей, чем летом прошлого года.

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11:00 Ретивых в третий раз упал в ходе гонки на чемпионате России в Тюмени Лыжник Глеб Ретивых упал в ходе эстафетной гонки на чемпионате России в Тюмени.

11:00 Минтранс прокомментировал сообщения о росте цен на авиабилеты в России Российский Минтранс не подтверждает рост цен на авиабилеты и отмечает их снижение по ряду направлений внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

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10:15 Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран.

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10:01 Якимушкин прокомментировал свой провал в эстафете на чемпионате мира Российский лыжник Иван Якимушкин ответил на вопрос о своём провале в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе.

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09:39 МИД: нормы мореплавания в зоне «Северного потока — 2» должны соблюдаться Россия исходит из того, что все нормы мореплавания в районе проведения строительства трубопровода «Северный поток — 2» будут строго соблюдаться. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.