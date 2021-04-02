Euronews: Европа отстаёт по темпам вакцинации даже от Чили и Бутана

Статистика показывает, что по числу привитых от коронавируса Евросоюз выглядит не лучшим образом по сравнению не только с Израилем, который стал абсолютным рекордсменом, но и с такими странами, как Бутан, Чили и Бахрейн. Эксперты ВОЗ критикуют слишком медленные темпы вакцинации в Европе, из-за чего приходится вновь ужесточать карантинные меры. При этом многие страны ЕС до сих пор не получили все обещанные партии вакцины, передаёт Euronews.
Всемирная организация здравоохранения подвергла критике слишком медленные темпы вакцинации в Европе. Из-за этого, по мнению экспертов, ряду стран ЕС пришлось ужесточить карантинные меры.
По словам Ханса Клюге, директора Европейского регионального бюро ВОЗ (к нему относится также Россия), вакцинация — оптимальный способ покончить с пандемией. Существующие сегодня на рынке препараты высокоэффективны в борьбе с вирусом, поэтому необходимо срочно увеличить темпы производства вакцин, упростить процесс распределения препаратов среди особо нуждающихся категорий и использовать все до последней дозы «здесь и сейчас».
Евросоюз выглядит бледно по сравнению не только с абсолютным рекордсменом — Израилем и занимающей третье место Великобританией. Его 12% (привитого взрослого населения) недостижимо далеки от результатов Бутана — 49%, Чили — 36% и Бахрейна — 30%. И это при том, что Европа, по данным ВОЗ, на сегодняшний день получила более 152 млн доз вакцины, что составляет четверть от выделенного мирового объёма.
Руководство ЕС ожидает улучшения ситуации к июню. Некоторые страны — как, например, Швеция, вынуждены пересматривать национальные программы вакцинации из-за нехватки препарата. Вместо июня власти страны намерены привить взрослое население к середине августа.
Ситуацию усложняет и недоверие многих европейцев к британской вакцине AstraZeneca. Власти Германии решили прививать ею только людей старше 60 лет. Президент республики Франк-Вальтер Штайнмайер сделал прививку в четверг, чтобы личным примером убедить сомневающихся.
ЙЕНС ШПАН, министр здравоохранения ФРГ: Несмотря на то, что впереди пасхальные праздники, 35 тысяч врачебных кабинетов запросили у нас почти полтора миллиона доз вакцины на предстоящие дни. Но на следующей неделе мы сможем доставить лишь 940 тысяч доз.
Италия, где вакцинация обязательна для медработников, лишь недавно получила 10-миллионную дозу. По данным правительства, только в первом триместре этого года Италия недосчиталась более четырёх миллионов доз от обещанного объёма. Власти надеются, что полученная только что полумиллионная партия вакцины Moderna позволит ускорить прививочную кампанию.
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