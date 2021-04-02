DN: новую волну пандемии Швеция встретит во всеоружии

Из-за дефицита вакцин от коронавируса Швеция столкнётся с определёнными трудностями в ходе третьей волны пандемии, однако, скорее всего, избежит новых жёстких ограничений после Пасхи, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на мнение главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелля. По его словам, хотя темпы распространения заболевания находятся примерно на том же уровне, что и в прошлом году, Швеция на этот раз куда лучше подготовлена к борьбе, а также успела в целом привить самые уязвимые группы населения.

Дефицит вакцин от коронавируса затруднит борьбу с третьей волной пандемии. Но даже если кривая смертности от вируса в Швеции, которая сейчас постепенно движется вниз, выровняется, вряд ли после Пасхи властям придётся вводить новые жёсткие ограничения, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на заявление главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелля.

Пандемия обрушилась на Швецию чуть более года назад в самом худшем её виде: с 9 по 15 марта 2020 года от коронавируса умерло 664 человека, что стало рекордным недельным показателем за всё время кризиса.

Затем в начале апреля смертность медленно пошла на убыль, однако потребовалось несколько недель, чтобы эти показатели упали ниже планки в 500 смертей в неделю.

Однако теперь некоторые кривые на графиках вновь движутся в неправильном направлении. Но несмотря на это, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль настроен вовсе не пессимистично и считает, что третья волна пандемии Швеции вполне по плечу.

«Темпы распространения инфекции находятся примерно на том же уровне, что и в прошлом году, однако мы располагаем значительно большим потенциалом для борьбы. С одной стороны, пандемия для многих оказалась тяжёлой и нудной; она продолжается уже целый год, из-за чего она кажется более изнурительной, чем в прошлом году. С другой стороны, мы гораздо лучше контролируем развитие событий, даже если цифры растут. Теперь мы знаем гораздо больше об этой болезни, мы развернули очень много средств, наладили систему функционального тестирования и программу отслеживания распространения инфекции, которая также работает довольно хорошо. Кроме того, у нас есть вакцины, даже если их нет в таком количестве, на которое мы рассчитывали», — объяснил Тегнелль.

Уже некоторое время число пациентов в реанимациях растёт, в то время как распространение инфекции в Швеции достигло значительных масштабов. Однако тревожные знаки этим не ограничиваются: уже более месяца число новых случаев заболевания в день растёт по всему миру, в то время как сокращения смертности не наблюдается на протяжении двух недель.

Тем не менее, несмотря на общемировую обстановку, Андерс Тегнелль не считает, что Швеции придётся столкнуться с новыми рекордами по числу смертей.

«Сейчас вы видите, что кривую, которая ушла в резкое пике, начало лихорадить, но я не жду какого-то нового пика. Разумеется, не следует забывать о том, что люди лежат в реанимациях: возвращение на круги своя может оказаться долгим. Однако в то же время умирает лишь небольшой процент пациентов. Около 78 процентов больных, которые наблюдаются в этих отделениях, выкарабкаются», — считает доктор.

Тегнелль также указал на то, что группы, находящиеся в зоне повышенного риска, уже прошли вакцинацию. Тем не менее дефицит прививок привёл к тому, что следующая по риску группа — лица от 60 лет и старше — по темпам вакцинации отстала.

«На то, чтобы защитить эту группу, уйдёт время, и мы, вероятно, станем свидетелями небольшого снижения среднего возраста пациентов в отделениях интенсивной терапии», — добавил эпидемиолог.

Начиная с весны 2020 года эксперты в области общественного здравоохранения начали обнаруживать новые мутации уханьского вируса. На данный момент существует несколько сотен вариантов вируса. Самыми же известными штаммами стали британский, южноафриканский и несколько бразильских вариаций вируса.

«Не стоит забывать, что таким образом развиваются практически все вирусные заболевания, это естественно. С гриппом такое происходит постоянно, как и с вирусом ВИЧ. Возникают новые варианты. Те штаммы, которые активнее распространяются, будут лучше адаптироваться к среде. Со временем, как подсказывает опыт, они также становятся менее опасными, однако до того, как это произойдёт, некоторые штаммы могут представлять немного большую угрозу. Однако в какие-то радикальные различия мне всё же верится с трудом», — заявил Тегнелль.