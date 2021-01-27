DN: неприемлемая политика — Швеция отказалась платить за вакцину Pfizer до решения спора о дозах

После одобрения вакцины Pfizer на территории ЕС оказалось, что при применении специального оборудования из флакона можно отобрать не пять, а шесть доз препарата — на что фармогигант отреагировал тем, что начал выставлять счета, исходя именно из шести доз, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает газета, в этой ситуации Швеция решила не платить за вакцину до тех пор, пока ЕС и Pfizer не договорятся о конкретных условиях оплаты.

21 декабря вакцина от коронавируса производства Pfizer стала первым препаратом подобного рода, который был одобрен для применения в ЕС. Вакцина поставляется во флаконах, которые, если верить информации о препарате, содержали пять доз. Однако тара наполнялась с запасом, поэтому несколько стран быстро поняли, что из них можно извлечь дополнительную дозу, пишет Dagens Nyheter.

Именно по этой причине 8 января Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) обновило свои рекомендации по применению вакцины. Ведомство уточнило, что в каждом флаконе содержится шесть доз. Однако для отбора шестой дозы требуются специальные иглы с так называемым мёртвым объёмом менее 35 микролитров.

При использовании обычных игл и шприцов существует риск, что содержимого сосуда не хватит на шестую дозу — и остатки вакцины придётся вылить, потому что смешивать препарат из разных флаконов запрещено.

После заявления EMA между Pfizer и Еврокомиссией начался спор, суть которого сводилась к следующему: когда стороны официально будут рассчитывать, что в каждом флаконе содержится не пять доз, а шесть?

Однако сразу же после этого производители вакцины начали выставлять счета членам ЕС, исходя из того, что в каждом флаконе есть шесть доз.

«С момента признания наличия шестой дозы мы исходим из этого числа. Нам нужно руководствоваться одобренной информацией о препарате», — заявила руководитель отдела связей с общественностью Pfizer в Швеции Ульрика Гуссенс.

Согласно договору с ЕС, фармогигант обязался поставить союзу 600 млн доз вакцины. При этом количество доз в одном флаконе не влияет на общую цену, однако этот параметр крайне важен для планирования прививочной кампании в разных странах. Подобное развитие событий, по словам координатора программы вакцинации Швеции Ричарда Бергстрёма, также означает, что страны ЕС рискуют получить меньшее количество доз, чем они заплатили.

«Очевидно, что планы на вакцинацию меняются, когда в распоряжении есть на 20 процентов доз больше. Речь здесь идёт, прежде всего, об арифметике. Можно ли получить шесть доз повсюду? Если где-то можно отобрать только пять доз, то они получат меньшее количество доз, чем заплатили. Поэтому вопрос о том, когда мы по-настоящему сможем начать рассчитывать, что в одном флаконе содержится шесть доз, очень важен», — подчеркнул он.

Именно поэтому, по словам Ричарда Бергстрёма, политика Pfizer, которая с 8 января начала выставлять счета из расчёта по шесть доз на флакон, является неприемлемой.

«Шестая доза — это тот момент, который Pfizer и Еврокомиссия должны официально уладить в первую очередь», — отметил он.

В Швеции счета на оплату поставок вакцин получает Агентство общественного здравоохранения. Но до решения вопроса о том, как следует считать дозы, шведские власти решили не платить по накладным.

«На данный момент не слишком важно, какие именно счета они выставили и как они выглядят, так как мы сказали, что должны подождать сообщения ЕС о том, какие положения реально работают», — заявил по этому поводу главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль.

«Похоже, что в итоге стороны придут к некому компромиссу, который будет гласить, что в течение января и вплоть до февраля расчёт будет вестись, исходя из пяти доз, однако затем оплата начнёт производиться, как за шесть доз. Но на вопрос, когда будет установлена эта временная точка, у меня ещё нет ответа», — добавил он.