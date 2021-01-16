WP: США остались без резервов вторых доз коронавирусной вакцины

Когда федеральное правительство США заявило о том, что начнёт отпускать вакцины от коронавируса из резерва для введения населению второго компонента препарата, оказалось, что подобного резерва не существует в природе, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, это привело к тому, что вторые дозы вакцины приходится отгружать на места прямиком с конвейера, что поставило крест на надеждах расширить программу массовой вакцинации.

Когда министр здравоохранения и социального обеспечения Алекс Азар заявил, что правительство США начнёт отпускать дозы вакцины от COVID-19 из резерва, предназначенного для повторных инъекций населению, оказалось, что подобного резерва не существует в природе, пишет The Washington Post со ссылкой на слова своих источников, знакомых с ситуацией.

Между тем, ещё с конца декабря администрация Трампа начала отгружать вторые дозы, необходимые для эффективной иммунизации, прямиком с конвейера.

Теперь же чиновники в области здравоохранения, которые считали, что с начала следующей недели объёмы поставок вакцин удастся нарастить вдвое, столкнулись с неприятной перспективой того, что количество доступных им ресурсов практически никак не изменится. Подобное развитие событий ставит крест на надеждах быстро обеспечить вакциной миллионы пожилых людей и лиц, находящихся в зоне риска.

Поскольку обе вакцины, разрешённые для экстренного использования на территории США, состоят из двух компонентов, администрация Трампа первоначально собиралась создать некоторый запас вторых доз, чтобы подстраховаться от возможных накладок в производстве. Однако в последние несколько недель, по словам источников The Washington Post, она решила изменить свою политику в этой сфере.

По имеющимся данным, в конце прошлого года в рамках операции Warp Speed по распределению вакцины по всей Америке, США остановили процесс накопления вторых доз вакцины Pfizer-BioNTech. Поставки же последних резервных партий вакцины от Moderna начались в минувшие выходные.

В обоих случаях подобные шаги обуславливались ростом доверия к цепочкам поставок. В этом контексте ответственные за операцию Warp Speed чиновники полагали, что смогут позаботиться о поставках доз, необходимых для повторных уколов, которые понадобятся через несколько недель. Однако подобное решение также ведёт к тому, что в США будут отсутствовать резервы готовых к отгрузке вторых доз препарата.

Тем не менее, пациенты, которые стоят в очереди на вторую вакцинацию, по-прежнему должны получить инъекцию препарата по расписанию, поскольку введение второй дозы стоит по приоритету выше первичных прививок, в то время как штаты всё ещё регулярно получают новые партии вакцин. Однако американские чиновники на местах говорят, что их разозлила и озадачила неожиданная смена курса, особенно на фоне прогнозов относительно стремительного распространения нового и крайне заразного штамма COVID-19 на территории Соединённых Штатов, а также высокой смертности от вируса.

Эти новости настолько встревожили директора здравоохранения штата Орегон Патрика Аллена, что тот написал Азару письмо, в котором потребовал объяснений. В частности, он отметил, что исполнительный директор операции Warp Speed Густав Перна «проинформировал их об отсутствии резерва доз при том, что они уже получают весь предписанный вакцинный фонд».

«Если это правда, то это крайне тревожная весть, которая ставит наши планы по расширению критериев включения населения в программу вакцинации под серьёзную угрозу, — написал он. — Эти планы составлялись на основании вашего заявления об «отпуске всех запасов», имеющихся у вас в резерве. Если эта информация верна, мы не сможем начать плановую вакцинацию наших пожилых людей, находящихся в уязвимом положении, 23 января».

Между тем, избранный президент США Джо Байден заявил, что в течение первых 100 дней своего срока хочет, чтобы американцам ввели 100 млн доз вакцин — в то время как выполнение этой задачи будет зависеть от скорости темпов иммунизации. При этом Pfizer и Moderna договорились к концу марта продать в США 200 млн доз вакцины, чего будет достаточно для полной вакцинации 100 млн человек.