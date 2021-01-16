Sky News: бразильская система здравоохранения на грани обрушения из-за Covid-19

Бразилия переживает разгар коронавирусного кризиса, сообщает Sky News. Как отмечается в репортаже, в больницах страны стремительно заканчиваются не только койки и медицинские препараты, но и кислород. Тем временем президент страны продолжает преуменьшать риски болезни и эффективность вакцины, передаёт телеканал.

Бразилия в гуще ковидного кризиса, и люди, потерявшие близких, рискуют собственной жизнью, чтобы выразить свой гнев. В крупнейшем городе штата Амазонас Манаусе больничная система близка к обрушению: медицинские средства заканчиваются, а реанимационные отделения работают на пределе возможностей. Сейчас к этому добавляется нехватка кислорода.

МАЙЛИН ДА МАТА, внучка жертвы Covid-19: Моя бабушка умерла сегодня из-за нехватки кислорода. В Центре интенсивной терапии был 21 пациент, их разделили на равные группы. И моя 84-летняя бабушка не выжила. Ей необходимо было 15 литров, но кислорода не хватило.

Больницы готовятся переправлять пациентов воздушным транспортом в другие штаты, где есть свободные койки. Полагают, что нагрузка на систему в этот раз обострилась из-за нового бразильского варианта вируса.

МАРКЕЛЛОС ХОСЕ БАРРРОСО КАМПЕЛО, министр здравоохранения штата Амазонас: Мы находимся на пределе возможностей наших отделений интенсивной терапии и медицинских учреждений. Мы побили все международные рекорды по этой части. У нас кончаются запасы кислорода и это большая проблема для нас.

Система здравоохранения штата еле справлялась ещё во время первой волны пандемии. Врачи подчёркивают: на этот раз единственный выход — массовая вакцинация, которая в Бразилии ещё не началась. Несмотря на ухудшающуюся картину, президент страны продолжает преуменьшать риски заболевания и эффективность вакцины.

ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: Вакцина — добровольное дело, никого не будут заставлять её вводить. Не хотите — не прививайтесь, это ваше право. У нас нет доказательств, что вакцина — это безопасный способ излечения или что у неё не будет побочных эффектов. Как руководитель государства я не стану заставлять вас принимать этот препарат. Кто может утверждать что-то без научных доказательств? Если вы её введёте сегодня, мы сможем только предположить, что она работает.

Штат попросил о незамедлительной помощи, хорошо понимая, что каждый час дефицита кислорода продолжает стоить людям жизней. С вами была Эшна Харинэг, Sky News.

Дата выхода в эфир:15 января 2021 года.