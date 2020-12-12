Guardian: «не вторая волна, а приливный вал» — коронавирус продолжает опустошать Латинскую Америку

Страны Латинской Америки продолжают нести огромные потери в борьбе с эпидемией коронавируса, пишет The Guardian. При этом местные специалисты говорят не о второй волне заражений, как в Европе, а об их непрерывном неконтролируемом росте с начала пандемии. Эксперты винят во всём преждевременное снятие ограничений и минимизацию опасности со стороны властей.

Спустя десять месяцев после начала пандемии коронавируса в Бразилии, унёсшей почти 180 тыс. жизней, работающий на передовой врач Кларисса Брессан рассказывает, что почувствовала гнев, наблюдая, как города вновь открываются, бары, рестораны и спортивные залы набиваются людьми, а её отделение интенсивной терапии снова заполняется задыхающимися пациентами в панике, которые не уверены, что выживут.

«Я чувствую себя идиоткой, полной идиоткой. Ради всего святого! Как будто я единственная, кто беспокоится», — приводит The Guardian слова врача больницы Фиокруз в Рио, открывшей свои двери в мае. Как отмечает издание, этот бразильский город — далеко не единственная часть Латинской Америки (где уже погибло более 460 тыс. человек), столкнувшаяся с так называемой «второй волной ковида».

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения предупредила о «крайне тревожной» ситуации в Мексике, занимающей четвёртое место в мире по числу погибших (их здесь уже более 110 тыс.), после того, как число еженедельных смертей удвоилось в период с середины октября по конец ноября.

Анестезиолог из Национального автономного университета Мексики Иссак Чавес Диас опасается, что ослабление ограничительных мер в стране означает, что предстоящий пик может быть даже выше, чем первый в июле. «Мы, вероятно, увидим самое худшее в декабре и январе», — прогнозирует он.

В Парагвае, который на раннем этапе расхваливали за активную реакцию на пандемию, власти на этой неделе ужесточили ограничения из-за резкого роста числа инфицированных. После обнадёживающего снижения цифр в конце октября в последние недели ежедневные показатели вернулись почти к пиковым значениям с начала пандемии: впервые с 1 октября их число превысило 1 тыс. заболевших в день.

«Наблюдается чрезмерный рост числа заболевших», — признал Фабиан Охеда, глава администрации парагвайского города Пилар, объявивший 1 декабря 15-дневный режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. По его словам, местная система здравоохранения не получила подкрепления, как в других местах, и «близка к краху».

На прошлой неделе министр здравоохранения Чили Энрике Парис признал, что также готовится к возможной новой волне заболеваний в январе, которая может ударить «с гораздо большей силой, чем первая».

Бразилия, где от коронавируса погибло больше людей, чем в любой другой стране за исключением США, уже чувствует этот удар: в течение последних семи дней среднее еженедельное число смертей достигло 617 — это самый высокий показатель с начала октября. Смерть в Рио одного из самых почитаемых хирургов Бразилии Рикардо Круса и звезды сериалов Эдуардо Гальвао усилила нарастающее ощущение кризиса. Рассказывают, что перед смертью 58-летний Гальвао предупредил своего близкого друга: «Не выходи из дома, парень». 21 из 26 штатов Бразилии сообщают о тенденции к росту числа заболевших. В некоторых из них запретили празднование Рождества и Нового года.

Брессан не согласна с представлением о скачке количества инфицированных в Бразилии как о второй волне. Она сравнивает эту вспышку с безжалостным приливным валом, который продолжает прибывать. «Было бы разумно говорить о второй волне в Европе — цифры шли вверх и вниз, и ситуация была под полным контролем, — но не здесь», — рассказывает врач. Показатели COVID-19 в Бразилии оставались настолько высокими, что нынешний всплеск был «больше похож на попытку поставить лестницу на Столовую гору», говорит Брессан, которая обвиняет в ухудшении ситуации преждевременное снятие ограничений.

По словам Чавеса Диаса, те же факторы объясняют всплеск эпидемии в Мексике. Президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора критикуют за бойкотирование медицинских масок и минимизацию эпидемии. «Большинство заражений происходит в барах, тавернах, ресторанах, спортивных залах и церквях – то есть в местах досуга, которых можно было бы избегать, однако они остаются открытыми. Мы не справляемся», — сетует врач.

По мнению Брессан, за провал мер социального дистанцирования отчасти ответственны усталость и эгоизм. «Мы сыты по горло, но вирус – нет, при этом больницы и медицинские работники истощены», — предупредила она, возложив при этом главную вину на дезинформацию и неспособность правительства дать гражданам чёткие указания о том, как себя вести.

Как отмечает газета, президента Бразилии Жаира Болсонару критиковали на международном уровне за преуменьшение опасности болезни, которую он называет «небольшим гриппом», а также за продвижение лекарств с недоказанной эффективностью.

«Люди думают, что есть лечение, что если они примут [препарат против паразитов] Ивермектин, то всё будет в порядке — так много ерунды… Информация должна поступать сверху», — сетует Брессан. Учитывая, что возможность повторного карантина практически не рассматривается властями из-за политических настроений, врач предсказывает наступление «рождественского хаоса»: семьи будут собираться вместе, а количество инфекций взлетит до небес. «Система здравоохранения будет перегружена, и, что хуже всего, люди будут умирать без помощи. Будут люди, которые не смогут найти больничную койку, и многие умрут дома», — предупреждает специалист, добавляя, что не видит «никаких шансов на улучшение ситуации до марта».