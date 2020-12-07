Welt: европейцы бегут в Бразилию, спасаясь от коронавирусных ограничений
В то время как США и многие страны Европы придерживаются локдауна и ограничений на путешествия, Бразилия демонстративно открыла свои границы для туристов, сообщает немецкая газета Die Welt. Немцы тоже хлынули в страну и гуляют в барах Рио, как будто нет никакой пандемии, хотя они сбежали в зону риска, подчёркивает автор статьи Тобиас Койфер.
В барах Рио-де-Жанейро сейчас много европейцев — это скандинавы, испанцы, немцы. «Здесь открыты клубы, пляжи и рестораны. Жизнь продолжается, — сказал один из немецких туристов, не пожелавший назвать своё имя. — Я не знаю, хорошо ли к этому отнесутся дома, когда каждый в моём окружении читает, что я тут попадаю в сутолоку».
Некоторые бары располагаются на возвышенности с видом на крыши Рио и находятся практически под открытым небом. Добраться туда можно только по узким переулкам, однако посетителей это не останавливает: они готовы потерпеть скопления людей ради хорошей вечеринки, причём гости не ощущают опасности заражения коронавирусом, отмечается в статье.
Всего пару недель назад это было немыслимо. Бразилия считалась одним из мировых очагов пандемии коронавируса, однако президент Жаир Болсонару преуменьшал опасность пандемии, уверяет Die Welt. Крупная страна в Южной Америке считалась негативным примером обращения с коронавирусом ещё и потому, что Болсонару выступал за дружественный по отношению к экономике курс, вопреки настоянием губернаторов на местах, и высказывался против общего локдауна. «Я не отправлю свой народ в нищету, только для того чтобы получить одобрение СМИ», — заявил бразильский президент.
Однако сейчас ситуация изменилась, отмечает немецкая газета. Бразилия с её более чем 170 тыс. смертей от коронавируса выбралась из печального списка десяти стран с самым высоким уровнем смертности. Ежедневно в стране регистрируется около 190 новых случаев заражения на миллион жителей, и по этому показателю дела в Бразилии обстоят даже лучше, чем в Германии, где на миллион жителей регистрируется 210 случаев заражения.
В туризме сейчас наблюдается две встречные тенденции, считает осевший в Рио немецкий предприниматель Тиль Пупак, занимающийся вопросами аренды жилья. С одной стороны, есть люди, которые хотят перенести своё рабочее место из дома в другие, более приятные места, к числу которых относится и Рио-де-Жанейро. Внутренний туризм в Бразилии, как ни удивительно, сейчас тоже процветает.
Статистика показывает, что количество съёмного жилья, арендуемого путешественниками из Европы в Рио-де-Жанейро, в последнее время немного увеличилось: сюда потянулись те, кто может позволить себе работать из любой точки земного шара благодаря удалёнке, а также работники сферы развлечений — например, диджеи, которые сейчас не могут найти себе занятие в Европе из-за карантинных ограничений. «Здесь сейчас попросту возможно больше, чем в Германии. Я использую шанс лучше узнать эту страну», — признался немецкий диджей и композитор Жан-Кристоф Риттер. Он в Бразилии уже не впервые и хочет задержаться здесь на несколько недель.
Опытный экскурсовод и автор путеводителей Гельмут Таубальд тоже рассказывает о первых европейцах, которые предпочли Бразилию локдауну у себя дома. После долгих недель, когда международный туризм практически лежал в руинах, первые гости из Германии и Швейцарии теперь снова возвращаются на места отдыха. «Это туристы, которые хотят выбраться из локдауна и, по большей части, знают Бразилию», — поясняет Таубальд. По его словам, они выигрывают не только благодаря бразильскому лету и возможности гулять под открытым небом и ходить на пляж, но и от обменного курса. «Бразилия стала для немцев крайне выгодной», — подчёркивает Таубальд.
Хотя внешнеполитическое ведомство Германии, основываясь на ситуации с коронавирусом, не советует туристам путешествовать, власти Бразилии сделали всё сравнительно просто для гостей. Предъявлять тест на коронавирус при въезде в страну необязательно, никакого карантина тоже нет. Это тоже можно расценивать как политический сигнал правительства Болсонару в адрес местной туристической отрасли. Не менее популярная среди любителей долгих путешествий Индия сейчас, напротив, даже не выдаёт туристические визы, подчёркивает Die Welt.
Между тем пандемия в Бразилии ещё далеко не побеждена. На днях сообщалось о росте числа заражённых среди молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет. По мнению автора статьи, это говорит о том, что празднования в клубах, посещения школ самбы и баров не проходят без последствий.
Однако основной тест на прочность склонному к празднованиям Рио-де-Жанейро ещё только предстоит: традиционный новогодний салют, который привлекает миллионы людей в район Копакабана, в этом году проводиться не будет, как и карнавальное шествие на всемирно известной улице Самбодром — его перенесли на июль. Однако трудно представить, чтобы жители Рио-де-Жанейро отказались от празднования Нового года с привычным им размахом и от масштабных вечеринок, отмечает журналист издания.
Жизнь в крупных школах самбы уже сейчас, похоже, вернулась к докризисному состоянию. Именно по этой причине в политических кругах уже разгораются новые дебаты: из-за растущего числа заражений всё больше голосов звучит в поддержку более жёстких ограничительных мер. Однако президент Болсонару ничего не хочет об этом слышать, заключает немецкая газета Die Welt.
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