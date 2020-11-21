France 24: «печальная отметка»— Мексика стала четвёртой страной, потерявшей более ста тысяч человек из-за коронавируса
Дезинфекция и тестирование на улицах Мехико. Неделю назад бары, рестораны и спортивные залы столицы Мексики получили указание закрыться, поскольку число госпитализаций пациентов с Covid-19 продолжает расти. Власти увеличили число ежедневных тестирований до 10 тысяч в день, установив центры сбора анализов в районах с самым высоким уровнем инфицирования.
ЛУИС РОБЕРТО ВАРГАС, врач: Важно, чтобы люди относились к этому серьёзно, это не шутки. Мы стараемся обеспечить их защитой, измерениями, информацией и тестированием, но если человек не обращает внимания или не выполняет указания, всё это бесполезно, и число инфицированных продолжает расти.
Несмотря на эти усилия, Мексика пересекла печальную отметку. В четверг власти подтвердили, что в стране было зафиксировано более ста тысяч смертей менее, чем через неделю после того, как число заражённых достигло миллиона человек.
ХУГО ЛОПЕС-ГАТЕЛЛЬ, заместитель министра здравоохранения Мексики: Естественно, это необыкновенная цифра. В Мексике никогда раньше не было подобных инфекционных болезней , которые бы распространялись так быстро и оказывали влияние на жизнь столь многих людей.
Власти признали, что количество случаев и смертей, вероятно, ещё выше в реальности ввиду недостаточного количества тестов. С начала пандемии в стране с населением более 130 млн. человек было проведено всего 2,5 млн. тестов. До настоящего времени политика заключалась в том, чтобы тестировать только людей с симптомами. Мексика стала четвёртой страной, где было зафиксировано более ста тысяч смертей от коронавируса после США, Индии и Бразилии.
Дата выхода в эфир: 20 ноября 2020 года.
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