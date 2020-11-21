France 24: «печальная отметка»— Мексика стала четвёртой страной, потерявшей более ста тысяч человек из-за коронавируса

Власти Мексики подтвердили, что в стране жертвами эпидемии коронавируса стали более ста тысяч человек, передаёт France 24. Это произошло через неделю после того, как число инфицированных там достигло миллиона, отмечает телеканал. При этом правительство признаёт, что в реальности число заболевших и умерших может быть ещё больше ввиду недостаточного количества проводимых тестов.

Дезинфекция и тестирование на улицах Мехико. Неделю назад бары, рестораны и спортивные залы столицы Мексики получили указание закрыться, поскольку число госпитализаций пациентов с Covid-19 продолжает расти. Власти увеличили число ежедневных тестирований до 10 тысяч в день, установив центры сбора анализов в районах с самым высоким уровнем инфицирования.

ЛУИС РОБЕРТО ВАРГАС, врач: Важно, чтобы люди относились к этому серьёзно, это не шутки. Мы стараемся обеспечить их защитой, измерениями, информацией и тестированием, но если человек не обращает внимания или не выполняет указания, всё это бесполезно, и число инфицированных продолжает расти.

Несмотря на эти усилия, Мексика пересекла печальную отметку. В четверг власти подтвердили, что в стране было зафиксировано более ста тысяч смертей менее, чем через неделю после того, как число заражённых достигло миллиона человек.

ХУГО ЛОПЕС-ГАТЕЛЛЬ, заместитель министра здравоохранения Мексики: Естественно, это необыкновенная цифра. В Мексике никогда раньше не было подобных инфекционных болезней , которые бы распространялись так быстро и оказывали влияние на жизнь столь многих людей.

Власти признали, что количество случаев и смертей, вероятно, ещё выше в реальности ввиду недостаточного количества тестов. С начала пандемии в стране с населением более 130 млн. человек было проведено всего 2,5 млн. тестов. До настоящего времени политика заключалась в том, чтобы тестировать только людей с симптомами. Мексика стала четвёртой страной, где было зафиксировано более ста тысяч смертей от коронавируса после США, Индии и Бразилии.

Дата выхода в эфир: 20 ноября 2020 года.