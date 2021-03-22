SvD: «серьёзные переговоры» — шведские фирмы хотят производить «Спутник V»

Несколько шведских фирм хотят производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», причём шведские власти и представители бизнеса считают это направление весьма перспективным, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, хотя в целом эта тема окутана мраком тайны, шведские чиновники сообщают о «серьёзных переговорах» о производстве препарата с создателями вакцины.

«Когда речь заходит о коронавирусе, в качестве пугающего примера того, как делать не следует, на ум приходит Швеция». Именно таким образом датский политолог Руне Стубагер на прошлой неделе ответил на вопрос Svenska Dagbladet о том, почему Дания стремится наладить сотрудничество в области производства вакцин с Израилем и Австрией, а не со своим северным соседом.

В ходе пандемии коронавируса шведская стратегия нередко вырывалась на первые полосы газет во всём мире — и редко когда о ней отзывались в позитивном ключе. Однако новое исследование, которое ставит перед собой целью изучение условий производства вакцин, может переломить общую ситуацию.

Правительственное ведомство Vinnova, занимающееся в Швеции продвижением инновационных решений, а также государственное НИИ Rise работают над докладом по заказу властей. В рамках своей деятельности эти организации изучают всё, начиная от возможных синергий в сфере производства вакцин и кончая оценкой существующих мощностей. По словам одного из руководителей отделов в Vinnova Ларса Хаммарстрёма, на данный момент к производству вакцины проявляют интерес несколько субъектов.

«Разумеется, есть проблемы в том плане, что производственные мощности ещё не адаптировались, однако у нас, без всяких сомнений есть потенциал для производства вакцины на определённом уровне. Здесь необязательно подразумевается строительство крупного завода по производству вакцин; речь может идти о попытках нарастить уже имеющийся потенциал и мощности субъектов, которые доступны уже сейчас», — заявил он.

Шведская компания Recipharm уже производит вакцину от Moderna. Однако этот препарат синтезируется в Германии и Франции — даже несмотря на то, что фирма утверждает, что она перестроила для этих целей в Швеции один комплекс. При этом в Recipharm считают, что Швеция могла бы предпринять более значительные усилия по поддержке компаний даже на фоне пандемии.

По словам основателя фонда венчурных инвестиций HealthCap Бьёрна Удландера, ЕС вложил немалые средства в заводы Pfizer/Biontech и Astra Zeneca.

«В каждом кризисе также таятся и возможности. Были — и до сих пор есть — возможности создать в Швеции индустрию по производству передовых медицинских изделий, которая в перспективе приведёт к большему количеству инноваций, привлечёт дополнительные инвестиции, создаст рабочие места, налоговые поступления, а также всё то, что идёт на благо экономики», — подчеркнул он.

Заказанный правительством доклад выглядит, по мнению газеты, весьма перспективно. Тем не менее на этом фоне продолжаются споры о производстве вакцин на шведской территории. В частности, координатор кампании по вакцинации в Швеции Ричард Бергстрём допустил, что российскую вакцину «Спутник V» могут начать производить на территории страны.

«На этот счёт между «Спутником» и некоторыми производителями в Швеции идут серьёзные переговоры. Больше я ничего не могу сказать», — сообщил он.

Какие именно шведские организации ведут с Россией по этому поводу диалог — это тема, окутанная мраком тайны. Однако, по словам всех, с кем удалось пообщаться Svenska Dagbladet, это направление определённо выглядит перспективным.

При этом тема российской вакцины по-прежнему обсуждается весьма активно. В начале февраля авторитетный журнал The Lancet поставил на российском препарате «печать качества», опубликовав соответствующее исследование. Если верить предварительным результатам, уровень эффективности вакцины составил 92% после второй дозы.

По словам профессора Каролинского института Али Миразими, на данный момент исследователи ещё не получили «сырых данных», которые позволили бы лучше судить о результатах.

«Нам нужны все вакцины, до которых мы можем дотянуться. Появление в Европе фабрик, производящих «Спутник V», оптимизирует и ускорит процесс, так как контроль качества станет более простым делом. Инспекторам будет легче посещать заводы; при этом это ускорит как процесс одобрения вакцины, так и развёртывание прививочной кампании», — отметил Миразими.

Если верить Ричарду Бергстрёму, Европейское агентство по лекарственным средствам сможет одобрить «Спутник V» не ранее мая. Но несмотря на это, несколько стран ЕС уже разместили заказы на прививку, а население Венгрии вакцинируется российским препаратом с середины февраля.